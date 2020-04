Postupně „dobrým marketingem“ se z nuly v horizontu 20 let podařilo vybudovat moderní strojírenskou společnost operující výlučně na evropském trhu. Momentálně má ISMM čtyři výrobní závody, dva v Jistebníku, jeden v Bravanticích a jeden ve Štítině u Opavy. Produkce je zaměřena na zakázkovou výrobu komponentů pro zemědělskou a manipulační techniku, popř. automotive.

Finálními zákazníky jsou zejména špičkoví světoví výrobci zemědělských strojů, pro které ISMM představuje stabilního a spolehlivého dodavatele, který je charakteristický vysokou kvalitou produktů, zajímavou cenou a snahou o stále proaktivní přístup. Výsledkem je skutečnost, že obsluhujeme z první desítky lídrů světových výrobců zemědělské techniky hned celých pět subjektů a od roku 2012 každoročně zaznamenáváme dvouciferné růsty obratu.

V současné době portfolio dodávaných produktů zahrnuje více než 5 000 položek od dílů jednoduchých, až po relativně složité montované celky. Veškerou spolupráci se zahraničními zákazníky se snažíme realizovat v duchu svého poslání, a tím je, že ISMM přináší svým zákazníkům nejen užitnou hodnotu, ale i dlouhodobý kvalitní vztah, přičemž usilujeme o dodávky komplexních řešení v oblasti kooperací na průmyslovém trhu.

Nejlepší vizitkou dobré podnikatelské práce bylo prestižní ocenění v roce 2009 „Marketingově řízená firma Moravskoslezského kraje“ a nově také vítězství „Exportní ceny DHL 2019“, v kategorii středně velká společnost, čehož si nesmírně vážíme.

Mezi významné charakteristiky firmy patří snaha o permanentní kultivaci pracovního prostředí pro zaměstnance, zlepšování pracovních podmínek a vytváření dobrého podnikového klimatu. Tato filozofie se týká i bezprostředního vnějšího okolí podniku, zejména obcí Jistebník a Štítina, se kterými je společnost ISMM fakticky velmi úzce spojena a kde se firma sponzorsky aktivně účastní řady společenských akcí a významných obecních událostí.

V roce 2017 se ISMM stala novým generálním partnerem tělovýchovné jednoty TJ ISMM Jistebník a naši podporu má také fotbalový klub TJ Tatran Štítina. Sponzorsky se však společnost ISMM věnuje sportu i v dalších městech, zejména pak v Kopřivnici, kde jsme se stali generálními partnery extraligového týmu házené KH ISMM Kopřivnice a také druholigového hokejového týmu HC ISMM Kopřivnice.

Během posledních let společnost uskutečnila několik významných akvizicí. V rámci skupiny ISMM tak nyní působí další tři firmy: ISMM & EGAS v Pustějově, což je rovněž strojírenská výroba, strojírenská výroba vagónových komponentů, dále ISMM & TESO v Jistebníku, která se zabývá výrobou produktů z umělého kamene – teraca, její doménou jsou tzv. schodišťová ramena, což jsou prefabrikovaná schodiště s teraco obkladem (např. centrální schodiště v OC Forum Nová Karolina v Ostravě) a posledním členem skupiny je známý Hotel Gong ve Štramberku. Jako celá skupina ISMM zaměstnává zhruba 350 zaměstnanců a je tak významným zaměstnavatelem Moravskoslezského kraje, zejména pak regionu Novojičínsko.

Cílem majitele pro příští roky je stabilní růst a další rozvoj společnosti, vytváření image evropské, moderní a velké firmy, která pečuje o své zaměstnance, přispívá ke kultivaci svého okolí a v neposlední řadě je i řádným plátcem daní. Soustředit bychom se chtěli také na nové akvizice v rámci skupiny ISMM, která by se tak do budoucna mohla stát významným podnikatelským subjektem v České republice.

Miloslav Cváček ví, že úspěch si je potřeba odpracovat. "Jsme připraveni na rychlý restart," říká

Generálního ředitele a majitele skupiny ISMM Miloslava Cváčka (na snímku druhý zleva - pozn. redakce) nejlépe charakterizuje rčení „muž na svém místě“. Své více než dvacetileté zkušenosti z podnikání jsou patrné na progresu firmy, schopnosti udržet se na výsluní v tvrdé konkurenci zahraničních podniků, ale i na zisku různých ocenění. Jako například loni, kdy za skupinu ISMM přebíral Exportní cenu DHL v kategorii středně velká společnost.

Jaký je váš recept na úspěch?

To, že skupina ISMM je srovnatelná s našimi špičkovými zákazníky po stránce výrobní činnosti, ve kvalitě řízení, organizaci i v oblasti celkového dojmu z vnitřního prostředí společnosti, přicházelo postupně. Cesta k úspěchu vedla přes empatické vnímání tržních příležitostí se schopností něco budovat, vytvářet vize a nové hodnoty, vztah k zaměstnancům založený na důvěře, férovosti i řadě motivačních programů, přes víru, že úspěch si musíte vydobýt sám svou prací.

Společnost je stabilizovaná, rozšiřujete stále svůj záběr, naposledy o firmu vyrábějící schodišťová ramena s teraco obkladem, která známe například z centrálního schodiště v OC FORUM Nová Karolina…

V loňském roce jsme po osmi letech zaznamenali z hlediska tržeb lehký pokles, způsobený recesí v zemích EU, která zasáhla především oblast automotive. To mělo dopad i na naši skupinu, ale celkově se nejednalo o nic dramatického. Takže jsme v rámci restrukturalizace mohli začít rekonstruovat náš nový areál v Jistebníku, kam jsme přestěhovali celou prvovýrobu, tj. technologie laserového a plazmového dělení včetně ohybu. Smyslem je zefektivnění procesu výroby v celé skupině, koncentrací prvovýroby získáme dodavatelský závod pro všechny výrobní podniky ISMM. Počítali jsme se slavnostním otevřením areálu v květnu, ale kvůli koronavirové pandemii to bude odsunuto snad na září.

Jste tedy připraveni na to, že pokles tržeb bude pokračovat a firmám bude trvat, než se dostanou do běžného režimu?

Ve střednědobém horizontu pokles tržeb očekáváme, někteří zahraniční zákazníci již svou výrobu odstavili. Ale máme své zkušenosti z roku 2009, kdy kvůli krizi nastal útlum výroby v automobilovém průmyslu, zatímco u komponentů pro zemědělskou techniku to nebylo tak výrazné. Podobný scénář očekávám i teď. Také stavebnictví by nemělo být poznamenáno tolik, započaté stavby se musí dokončit, i když nových projektů ubude, je to pro nás výhoda, že naše skupina má portfolio rozděleno i mimo strojírenskou výrobu a automotive. Koronavirus spustí recesi, škody jsou obrovské už nyní, ekonomika by se proto měla velice rychle restartovat, ať ztráty nerostou ještě do větších rozměrů.

Koronavirus se nyní skloňuje ve všech pádech, jak jste se s pandemií vyrovnali ve vaší firmě?

Na tuto situaci nebyl připraven nikdo, zpočátku jsme asi jako všichni měli problémy s ochrannými prostředky. Ale velmi rychle jsme se zorientovali, museli jsme se přizpůsobit novým podmínkám a například přes naše aktivity na facebooku jsme po vybavení svých zaměstnanců mohli roušky nabídnout i zájemcům mimo naši skupinu. Rádi jsme tak pomohli zařízením pro seniory ve Slezské Ostravě, ostravskému domovu IRIS nebo Slezské nemocnici v Opavě. Jednou z našich priorit je společenská odpovědnost, pomoci tam, kde to nejvíce potřebují, bereme jako povinnost.