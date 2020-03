Více než půlmiliardová investice má zachránit zbídačené Jánské Koupele. Areál aktuálně patří společnosti Bad Johannisbrunn (pozn. red. v překladu Jánské Koupele), což je přejmenovaná firma Baneba, pod kterou Jánské spadaly v minulých letech.

A jediným společníkem firmy Bad Johannisbrunn je společnost Ipsum, patřící ostravskému advokátovi a podnikateli Karlu Ležatkovi, mimo jiné padesátiprocentnímu majiteli Ski Areálu Kopřivná.

Zasáhl koronavirus

Jánské Koupele by měly sloužit jako lázeňsko-rekreační areál. Oblast považuje Karel Ležatka za jedno z nejkrásnějších míst v Moravskoslezském kraji.

„V něm samozřejmě žiji a je mi líto když vidím, že Jánské Koupele chátrají,“ řekl Deníku. Než úpravy začnou, je potřeba pokračovat také v zajišťování areálu proti vandalům.

„Tyto práce provádíme v koordinaci s panem starostou ze Starých Těchanovic. Až to klimatické podmínky dovolí, budeme zabezpečovat i další budovy,“ pokračoval. Karel Ležatka také počítá s tím, že Jánské jsou od roku 2005 památkově chráněny. Podle svých slov budovy, které půjde zachránit, zachová. Zbourat by se měly jen ty, u kterých už obnova nebude technicky možná.

Významným hráčem, se kterým se na začátku ale rozhodně nepočítalo, se nyní stala celosvětová pandemie koronaviru. Ta se může na celé realizaci negativně projevit, například zpožděním zahájení prací.

„Projekt nyní budeme muset na nějaký čas kvůli koronaviru odložit. Když jsem s ním začínal, žádné onemocnění tady samozřejmě nebylo. Nyní řešíme problémy v našich jiných zařízeních,“ dodal závěrem Karel Ležatka.

Památkáři: chceme hledat řešení

Se změnou vlastníka už jsou obeznámeni i památkáři. „Zatím se s námi však nový majitel nekontaktoval. Národní památkový ústav (NPÚ) je s vlastníkem připraven hledat řešení situace tohoto areálu v zájmu uchování památkových hodnot. Jednání musí být podložena konkrétním záměrem a vycházet z posouzení stavebně-technického stavu jedno jednotlivých částí,“ přibližuje ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě Michal Zezula.

O tom, jestli bude možné z některých budov sejmout památkovou ochranu, rozhodne Ministerstvo kultury ČR. Podobně jako tomu bylo v roce 2017, kdy o to usilovali i bývalí vlastníci Tomáš Berdych a Petr Lex. „Ministerstvo kultury ČR si k tomu ve správním řízení žádá názor Krajského úřadu a obce s rozšířenou působností. V roce 2017 bylo v této věci již správní řízení vedeno a památková ochrana z areálu Jánských Koupelí sejmuta nebyla,“ dodává Michal Zezula.

Podpora turistiky i nové pracovní příležitosti

Starostové okolních obcí záměr Karla Ležatky vítají.

„Určitě než aby zde vznikl třeba nějaký sociální podnik, je záměr pana Ležatky lepší, dojde k podpoře turistiky a podobně. Avšak nyní se vše zbrzdilo současnou situací kvůli šíření koronaviru. Ale já doufám, že se realizace podaří. Teď musíme čekat a uvidíme, jak se vše bude dále vyvíjet, jaký bude mít COVID-19 ekonomický dopad,“ říká čelní představitel Starých Těchanovic, tedy obce, do jejíhož katastru Jánské Koupele spadají, Luděk Kozák.

Palce drží Karlu Ležatkovi i starosta nedaleké Moravice Josef Dus. Sám podle svých slov co se Jánských Koupelí a jejich záchrany týká, prochází určitými vývojovými stádii, ve kterých se, s výměnami majitelů, střídal i optimismus s pesimismem. Nyní zvítězil optimismus a naděje.

„Pod náš katastr spadají dvě chaty. Ty jsou myslím v dobrém stavu, mohly by se zachovat. Nápad pana Ležatky je perfektní, že ta část, u které to ještě půjde, se obnoví, co už zachránit nepůjde, by se zbouralo. Rozhodně by Jánské Koupele přilákaly turisty, vznikly by ale i nové pracovní příležitosti. Lidé z Moravice kdysi byli v Jánských zaměstnáni. Držím novému majiteli palce, aby mu to vyšlo a podporujeme jeho návrh všemi deseti. Pokud bude chtít s naší obcí Moravice v této věci jednat, jsme připraveni mu vyjít vstříc,“ konstatuje Josef Dus.