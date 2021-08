Oba domy spolu sousedí a nachází se jen kousek od náměstí ve Starém Bohumíně. „Jejich původní stav už neumožňoval je dále využívat pro účely sociální péče, objekty proto byly v posledních letech opuštěné. Zvažovali jsme jejich prodej, ale obávali jsme se vzniku soukromé ubytovny pro nepřizpůsobivé. Varianta komplexní přestavby, ke které jsme se nakonec přiklonili, je pro nás sice nákladnější, ale díky ní se nám podaří zachovat klidný charakter této lokality a rozšířit nabídku nájemního bydlení mimo rušné centrum,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Rekonstrukce za 30 milionů korun, které město hradí z vlastního rozpočtu, začala loni v dubnu, dokončuje se právě v těchto dnech. „Projekt navrací domům jejich původní historickou podobu zvenku, naopak v interiérech se kompletně změnily dispozice. Z malých pokojíčků a sociálního zázemí, které bylo umístěno na chodbách, vznikly prostorné byty včetně jednoho mezonetového. V jednom domě jich bude k dispozici sedm, ve druhém čtyři,“ uvedla Hana Kaspřáková z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice.

Ačkoliv stavební práce ještě neskončily, obyvatelé Bohumína už netrpělivě čekají, až radnice nabídne byty v licitaci. „Zájem lidí je enormní, zaznamenali jsme v poslední době desítky dotazů, kdy a jakým způsobem je veřejnosti nabídneme. Ačkoliv každý nájemní byt před jeho licitací rekonstruujeme, tady jde o zcela nové bydlení, navíc v atraktivní lokalitě. V docházkové vzdálenosti je škola, školka, nemocnice i restaurace. Starý Bohumín je navíc ideální k procházkám do přírody či cykloturistice. Do centra města odsud jezdí pravidelně autobus, ani pěší chůzí to není daleko,“ poznamenala zastupující vedoucí odboru správy domů bohumínské radnice Kateřina Pálková.

Město už má díky finišujícím pracím konkrétní představu, kdy budou moci lidé byty licitovat. „Zařadili jsme je do plánu na konec září a začátek října. Pozitivní zprávou pro zájemce je, že nebudeme navyšovat základní vyvolávací cenu, která činí šedesát korun za metr čtvereční,“ informovala Pálková s tím, že lidé si budou moci vybrat z různých velikostí od 1+1 až po 3+1.

„Největší byt má rozlohu devadesát metrů čtverečních,“ doplnila. Odlišné je i vybavení sociálního zázemí, v některých jednotkách je sprchový kout, v dalších zase vana. Součástí několika bytů je i balkon. Nájemníkům bude k dispozici 18 parkovacích míst ve dvoře. O přesném termínu a čase licitací jednotlivých bytů bude radnice informovat v průběhu srpna.