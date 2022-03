„Byl to šok. Když nás na jaře 2020 ze dne na den zavřeli, nevěděli jsme, co bude. To byl největší průšvih. Nikdo nám nic neřekl, jak dlouho to bude trvat, zda nám někdo pomůže a tak dále. Já to prožíval hrozně: ráno jsem se vzbudil, věděl jsem, že podnik mám zavřený a nevěděl, co bude, co mám dělat,“ vzpomíná majitel pivnice Centrum.