Osoblažskem už houká lokomotiva Malý Štokr, parní jízdy startují v sobotu

Správa železnic vlastní koleje, po kterých celoročně sedm dní v týdnu jezdí běžné osobní vlaky ČD. V létě o víkendech tudy jezdí také parní vláčky Slezských zemských drah. Zatímco tito železniční nadšenci mají licenci na parní lokomotivy, z iniciativy obcí vznikla Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s., která si vzala za cíl převzít a opravit nádraží. Obě obecně prospěšné společnosti jsou částečně personálně propojené a výhledově počítají s fúzí.

Kde vzít úzkorozchodnou lokomotivu?

„Pokud bychom chtěli převzít na úzkokolejce každodenní osobní dopravu, do začátku přichází v úvahu provoz lokomotivami pronajatými od Českých drah. Parní lokomotivy v běžném provozu nepřichází v úvahu. Vlastní motorový úzkokolejný vůz už intenzivně hledáme. V Rakousku jsou v běžné dopravě. V Polsku zůstaly jen vraky. Asi poslední provozuschopný ještě jezdí v polských Rudách. V Německu je univerzální vůz na různé rozchody. Dokonce už tady padly nápady na první úzkorozchodný vodíkový vlak na světě, protože Moravskoslezský kraj je vodíkové dopravě velmi nakloněn. Zní to jako žert, ale kdyby to vyšlo, zapíše se Osoblažka do historie,“ popsal situaci s lokomotivami David Chovančík ze Slezských zemských drah.

O možnosti výhledově převzít provoz vlaků na Osoblažsku se diskutuje už dlouho. Když se ČD rozhodly nahradit vlaky výlukovými autobusy na blíže neurčenou dobu, byl to signál začít jednat.

„Naše iniciativy vznikla z obav o budoucnost úzkokolejky. Výpadky vlaků na pár dní jsou na Osoblažce běžné, ale když se vlaková doprava přeruší na neomezeně dlouho a zaměstnanci dostanou uplatnění jinde, bude těžké pravidelný provoz zase obnovit. Principiálně nám vadí hlavně to, že obce o výluce nebyly informovány předem,“ uvedl starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač, který je současně zástupcem společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha.

Obě společnosti obhospodařují velký majetek ve vagonech, lokomotivách, nádražích, nástupištích, obslužných budovách, skladištích a pozemcích. "Jinde by na tolik majetku potřebovali štáb desítek lidí, zatímco my to tady na Osoblažce boucháme ve dvou prakticky zadarmo. Místo stálých zaměstnanců tady pracují srdcaři zvenku. Můžeme takto fungovat díky vstřícnosti Moravskoslezského kraje, který nám garantuje dotace na tři roky dopředu, abychom mohli plánovat, jak ten systém udržet v chodu. Byl to dobrý začátek, ale teď už je čas posunout se do další fáze a trochu se profesionalizovat. Převzetí osobní dopravy by nám to umožnilo,“ popsal situaci Mojmír Pargač s tím, že obce zatím nemají k dispozici relevantní čísla, jak na Osoblažce funguje ekonomika Českých drah. Jisté je, že vlaky ČD platí kraj jako objednavatel dopravy.

Ekonomika parních vlaků

A ekonomika parních vlaků Slezských zemských drah? „Parní lokomotiva spálí za cestu Třeměšná - Osoblaha a zpět tunu uhlí. Tuna dnes stojí deset tisíc korun a vydrží 40 kilometrů. Plus si musíte přičíst maziva a aspoň minimální mzdy vlakvedoucího, strojvedoucího a průvodčích. Jen díky dotacím a podpoře kraje je cena jízdenky přijatelná. Samozřejmě je něco úplně jiného jezdit vlakem celoročně v závazku veřejné dopravy a provozovat parní vlaky jako atrakci pár dní v roce. Většinou s parními jízdami končíme jen v mírné ztrátě díky tomu, že fanoušci železnic jsou ochotní dělat tu práci téměř jako charitu,“ popsal ekonomiku parních vlaků David Chovančík. Pro ekonomiku je důležitý zájem polských cestujících, kteří jízdenky v parním vlaku platí ve zlotých. Veřejnost také dobrovolně přispívá parním lokomotivám na různé opravy formou sbírek.

Důležitým hráčem je kraj

Pro parní jízdy i osobní dopravu na Osoblažce je důležitým zdrojem příjmů kraj. „Na běžnou osobní dopravu potřebujete daleko víc peněz a musíte počítat s daleko větší provozní ztrátou než u parních vlaků. Pokud by se sloučil běžný provoz osobní dopravy s turistickými vlaky, tak ekonomický model vychází mnohem lépe díky tomu, že se začnou vzájemně doplňovat. Nechci ale předbíhat. Zatím se teprve snažíme nastartovat jednání. Myslím trojstranné jednání - České dráhy, kraj a my. Chceme se s nimi bavit, zda lze převzetí běžné dopravy na Osoblažce nějak urychlit. České dráhy mají vůči kraji závazky a nevíme předem, co vyplývá ze smluv. Ať už to dopadne jakkoliv, rozhodující slovo bude mít kraj jako objednavatel dopravy,“ uzavřel Mojmír P­argač.