Cílem procházky, vhodné svou délkou i pro děti (6 km) se může stát třeba rozhledna Miloňová. Vyrazte z údolí Léskové (parkoviště u Bistra Razula pod hotelem Lanterna) po trase Fotostezky Valachy, která vám na 12 zastaveních poradí, jak ta nejhezčí místa zvěčnit fotoaparátem. S dětmi můžete jít po trase Hledej poklad na Razule: cestou budou plnit úkoly a se získaným kódem v cíli odemknou schránku s pokladem.

Pro menší děti je ideální 2,5 km dlouhá Kulíškova naučná stezka od hotelu Pod Javorem k hotelu Horal. Poté, co se Horal od 27. května otevře po „koronavirové přestávce“, zde můžete spočinout na venkovní terase s výhledem do údolí a výbornou gastronomií včetně novinek sezónního menu. Pro děti je tu i hřiště, přímo na terase koutek a Kulíškovo menu s plyšovým kulíškem. Restaurace Pod Javorem je v červnu otevřena o víkendech.

Burgery, frgály a opékání na Razule

Letní sezónu od 22. května zahajuje také Bistro Razula na úpatí sjezdovky Razula a to ve velkém stylu: s řadou nových jídel v oblíbeném bistro stylu a vylepšeným venkovním posezením. Můžete si pochutnat na trhaných burgerech, žebrech, sýru a dalších dobrotách na grilu, šesti druzích pizzy nebo čerstvých frgálech.

Novinkou jsou nabídka snídaní a opékací a piknikové balíčky. Do léta u Razuly vznikne i nová herní zóna pro děti. Bistro je až do prázdnin otevřeno vždy od pátku do neděle.

Kurzy pečení frgálů a pizzy

Pravidelné letní kurzy s pekařkou Resortu Valachy Pavlou Stoklasovou opět startují. Naučte se během tří hodin upéct tento legendární valašský koláč: v červnu o sobotách 13. a 27., o prázdninách každé úterý a sobotu v hotelu Galik.

Lákavou novinkou pro děti jsou kurzy pečení pizzy pro děti s šéfkuchařem Josefem Tydlačkou v Bistru Razula (o prázdninách každé pondělí). Termíny lze rezervovat na stránkách resortu.

Letní pobyty se spoustou zážitků

A pokud plánujete vyrazit na více dnů, inspirujte se nabídkou pobytů Resortu Valachy. Letní pobyty v hotelech Lanterna a Horal jsou nabité výhodami s pestrým programem na každý den pod širým nebem, v ceně jsou třeba na masáž, lekce golfu a jógy, piknik, večerní táboráky s výpravou za valašskými strašidly nebo ubytování dětí zdarma, samozřejmě i neomezený vstup do Wellness Horal. K tomu všemu klid, krásná příroda, čistý horský vzduch… co víc si přát.