Jsou dalším příkladem toho, že i z Ostravy lze dobýt svět. A to bez nadsázky. Architekt Přemysl Kokeš a designér David Rosinai boří dogma o tom, že hasicí přístroj musí být červený a mít válcový tvar.

„Impulsem k navržení a výrobě inovativního hasicího přístroje byla dlouhodobá nespokojenost. Od roku 2000 jsem coby architekt v interiéru ukryl už spoustu hasicích přístrojů, které kazily interiér. Jednou jsem ho však sám potřeboval a nemohl jej najít. Tehdy jsem si řekl, že skrývat jej je chyba,“ popisuje zrod nápadu Přemysl Kokeš.

VIDEO: Místo tří polknout jen jednu. Kopřivnická firma umí dělat kapsle v kapsli

Ve světě, stejně jako u nás, se už asi dvě stě let používají totožné přístroje, a tak vyjma jednoho německého produktu připomínajícího naviják na zahradní hadici žádný líbivější nenašel. Proto se rozhodl, že si vyrobí vlastní. Spojil síly s designérem Davidem Rosinaiem, kamarádem z tehdy porubské střední umělecko-průmyslové školy, a společně přetavili vizi ve skutečnost.

Začali tím psát příběh společnosti Amplla, která originální „hasičáky“ vyrábí. Firma sice sídlí strategicky v Hlinsku na Pardubicku, její hlavní představitelé však svůj původ neskrývají, a přestože střídavě žijí ve třech největších městech republiky, hrdě o sobě hovoří jako o „ostravských chacharech“.

Průlomový úspěch českého designu

„Běžnou válcovitou nádobu jsme natáhli z šedesáti centimetrů bezmála na dva metry a zakroužili ji do tvaru pneumatiky. Nádoba se tak zúžila pouze na 76 milimetrů, čímž vzniklo kolo, které má oproti tradičnímu tvaru mnoho výhod,“ popisují letití kamarádi svůj produkt. Jako první čeští designéři i firma s ním získali prestižní zlaté ocenění v Berlíně na soutěži iF Design Award, kterou přirovnávají k úspěchu filmařů na festivalu v Cannes.

Zdroj: Youtube

Ověnčený produkt nabízejí ve dvou variantách. V jedné stočený tvar nádoby s hasící látkou přiznávají, což dnes údajně řada architektů i preferuje, ve druhé jej nabízejí jako typický štít s „motorem pod kapotou“. Uvedení na trh však nebylo zcela bezproblémové, přestože od specialistů věděli o všech náležitostech a bezpečnostních prvcích, které nesmí chybět.

„Na certifikačním úřadu nám jeden člověk řekl, že to není ‚hasičák’. Problém však byl jen v tom, že na takovou inovaci nebyly přichystané normy. Když je však dvě stě let něco stejně, těžko se přesvědčuje o opaku. Zkrátka jsme přeskočili dobu. Náš přístroj ale brzy získal všechny potřebné certifikáty,“ ujišťuje David Rosinai.

VIDEO: Čtyřmiliontý Hyundai vyjel z Nošovic! Podívat se přišly osobnosti kraje

A ‚hasičáky‘ z dílny Amplla získaly brzy nejen certifikáty a uznání porotců, ale i oblibu zákazníků, byť jako novinka se prosazují pozvolna. O to dál se však povědomí o nich dostává. „Kupují se do Dubaje, Kataru, Jemenu, Kuvajtu, Bahrajnu či třeba Německa, velký je zájem také v Japonsku nebo Řecku, máme pokrytý v podstatě celý Balkán a připravujeme se na vstup do Španělska, Itálie, Francie, vlastně celé Evropské unie. Čekáme na certifikace jednotlivých zemí,“ informují vynálezci, kteří dosud prodali přes 1500 kusů. Každý kus je totiž ruční výroba, její automatizaci teprve připravují.

Jako Kapitán Amerika

„Lidé jej musejí mít většinou jen v domech, třeba v Dubaji však i v bytech a nejen v tamních vymazlených luxusních apartmánech už řešíte, jak taková věc vypadá,“ říká Přemysl Kokeš. Kromě vzhledu má však inovativní hasicí přístroj Amplly hned několik funkčních výhod – předně tu, že štítová verze skutečně funguje jako štít a chrání daného člověka před žárem a plameny. Ne nadarmo se Kokeš s Rosinaiem setkávají s velmi častým označením Kapitán Amerika podle stejnojmenné postavy superhrdiny z dílny Marvelu.

VIDEO: Palivové dřevo nad zlato. V Ostravě na pile mají unikátní vychytávku

„Každého to hned napadne, ale nikdo si jej ještě nechtěl nechat udělat,“ smějí se partneři, obratem hned dodávají: „To bychom však stejně nemohli kvůli autorským právům. Ale ozvat se nám Marvel, hned sedneme do letadla a letíme!“ Kromě červeno-bílých pruhů a bílé hvězdy na modrém pozadí, poznávacím znamení Kapitána Ameriky, však dokážou lidem udělat design zcela podle představ. Štít může být lakovaný či třeba potažený textilem, v základní nabídce je 18 druhů, další na přání.

Výrobek má však i řadu dalších předností oproti klasické válcové láhvi. „Spadne-li běžný přístroj, ventil se může zlomit a nádoba začne lítat po zemi, náš ventil nelze zničit. Taky se z něj nedá vyndat pojistka, což občas zkoušejí školáci, a díky tenčímu provedení nehrozí jeho stržení ze zdi. A praktické je zejména jeho držení pouze jednou rukou,“ popisuje přednosti Přemysl Kokeš.

Zdroj: Youtube

A jelikož s Rosinaiem neustále pracují na řadě inovací, od ledna navážou spolupráci s dodavateli zabezpečovacích systémů. „Když se ‚hasičák‘ odklopí ze zdi, spustí se alarm,“ popisují chystanou novinku.

Další, rovněž v lednu, bude spočívat v dodávce dýchací filtrační masky, kterou lze schovat do vnitřní strany štítu třeba s lékárničkou či malým hasicím sprejem na hořící pánev. „Podle statistik se naprostá většina lidí udusí, nikoli uhoří,“ vysvětlují přidání masky k výrobku, jehož „nahatá“ verze stojí od 13 800 korun a štítová od 18 600 korun. Základní verze má navíc specifický název Hussechuck, kterým chtěli dát Kokeš s Rosinaiem světu najevo, jak co nejpodobněji vyslovit český název „hasičák“. Koupit se dají přímo u výrobce, společnosti Amplla, či na objednávku třeba v nově otevřeném designerském studiu Artdome v Ostravě, které je oficiálním distributorem.