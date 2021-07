Významným milníkem v její historii je jednak rok 1999, kdy převzala servisní činnost od společnosti ČSAD Ostrava a dále rok 2019, od jehož podzimu je členem holdingu Ostra Group a.s. Velmi úzký vztah s renomovanou značkou Iveco Bus a široká nabídka servisních služeb jsou pro skupinu KAR charakteristické. V loňském roce byla společnost KAR group nejúspěšnějším prodejcem autobusů Iveco na českém trhu!

Skupina KAR poskytuje komplexní služby pro zákazníky provozující autobusovou a nákladní kamionovou dopravu. Se servisní činností začala společnost KAR mobil v Olomouci, následně rozšířili své působení na Ostravu a pak další města. Své služby nyní poskytuje ve dvaceti provozovnách umístěných ve většině krajů České republiky. Skupina KAR patří k největším společnostem působícím ser visu nákladních vozidel a autobusů na českém trhu. Je schopna velmi pružně reagovat na potřeby významných zákazníků a zajistit jim servisní podmínky i v nových regionech, pokud tam vyhrají v rámci výběrového řízení na dopravní obslužnost.

Další významnou činností skupiny KAR je vývoj a výroba. Společnost KAR group se zabývá zakázkovou výrobou prototypové, kusové a malosériové produkce v oblasti kovoobrábění a svařování. K přesnému obrábění používá CNC stroje řízené softwarem SolidCAM, který zajišťuje kontrolu nad výrobou jednotlivých dílů a zároveň zvyšuje efektivitu obrábění. Společnost disponuje svým vlastním konstrukčním zázemím a na vývoji a testování úspěšně spolupracuje s VUT Brno.

Do skupiny KAR patří také společnost Donerre Suspension vyrábějící odpružení pro závodní vozidla a jiné speciály. V tomto oboru patří mezi špičkové výrobce a jejich zákazníci se pravidelně umísťují na stupních vítězů v nejrůznějších motoristických závodech. Vývoj produktů této renomované značky směřuje také k jízdním kolům i do leteckého průmyslu.

Díky vývojové a výrobní činnosti se skupině KAR otevřel velmi zajímavý segment speciálů pro obranný průmysl. KAR se podílel na vývoji a dodávkách systémů pro SVOS, NEXTER Systems, Zetor Engineering či Excalibur Army z holdingu Czechoslovak Group. Jedním z posledních projektů bylo vybavení vojenských sanitních vozidel IVECO pro Armádu ČR elektroinstalací a komunikačními systémy.

„Naše pětadvacetiletá historie je pro nás velkým úspěchem, ale zároveň také závazkem do budoucna. Naslouchali jsme potřebám našich zákazníků, přizpůsobovali se trhu, čímž jsme si získali dlouhodobou přízeň, kterou si plánujeme udržet také do dalších let. Důvěra a uznání zákazníků je naším největším úspěchem a současně největší výzvou a zodpovědností,“ uzavírá předseda představenstva Luboš Cekr, který je součástí KARu od jeho založení, tedy celých 25 let.

V dubnu letošního roku došlo k plánované konsolidaci vlastnických podílů a KAR se stal 100% dceřinou společností Ostra Group a.s.

O společnosti Ostra Group a.s.Skupina spolupracujících společností patří mezi největší poskytovatele služeb pro osobní a nákladní dopravu. V roce 2020 dosáhly konsolidované tržby ca 3,5 mld. Kč a skupina zaměstnávala více než 820 zaměstnanců. Skupina Ostra se zaměřuje také na výstavbu a pronájem nemovitostí a vývoj a výrobu speciálních komponentů pro vozidla.