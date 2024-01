Konsolidační balíček a ceny piva v Karviné? Zdražíme, říkají hostinští

Kdo má rád plzeňské pivo, neměl by váhat. V nejbližších hodinách, možná dnech si může půllitr čepovaného dát ještě za staré ceny, nejčastěji za 52 korun. Zdražení čepovaného piva do vyšší sazby DPH (z 10 na 21 procent) se zatím v karvinských hospodách, kde plzeňské čepují, neprojevilo. To se však, jak říkají hostinští, stoprocentně změní.

Karviná, restaurace s plzeňským pivem, leden 2024. | Foto: Deník/Tomáš Januszek