Výstavba nového karvinského pavilonu chirurgických oborů začne letos na podzim. Zázemí pro operace nádorových onemocnění prsu (zhoubných i nezhoubných), jednodenní chirurgii a laparoskopické výkony má být hotové na jaře 2024. Pro výstavbu pavilonu zvolila nemocnice modulární způsob, se kterým má zkušenosti z roku 2020, kdy za pouhých šest měsíců vybudovala první obdobnou nemocniční budovu v ČR.

Pivovar Koníček: Od přístavku u hospody k vlastnímu velkému provozu

Investice do zcela nové nemocniční budovy a vybavení se podle něj budou pohybovat podle aktuálního vývoje cen. „Půjde o náklady podobné jako u prvního pavilonu, který jsme dokončili v roce 2020. Nyní se ovšem budeme pohybovat v cenách let 2023 a 2024, to znamená, že budeme nad 100 miliony korun,“ uvedl.

Modulární nemocniční budova, která se stane jak druhou v karvinské nemocnici, tak s největší pravděpodobností také teprve druhou nemocniční modulární budovou v celé ČR, bude dvoupodlažní. První patro bude obsahovat oddělení s 25 lůžky. Ve druhém se počítá s operačním sálem provázaným na stávající chirurgické a operační zázemí nemocnice. V případě potřeby bude díky modularitě možné pavilon rozšířit a doplnit i další operační sál.

VIDEO: Kopečková zmrzlina z Třince, alkoholová, bonboniéra z nanuků i pro pejsky

KHN už podle jejího ředitele Canibala projednala svůj záměr se zdravotními pojišťovnami a konzultovala nové kapacity a návaznou péči s Fakultní nemocnicí Ostrava a Onkologickým centrem Nový Jičín. „Se všemi jmenovanými institucemi jsme se shodli,“ doplnil ředitel karvinského zařízení.

Nemocnice bude muset v souvislosti s rozšířením operativy posílit také personál. V tuto chvíli počítá s přijetím pěti lékařů, 15 zdravotních sester, pěti ošetřovatelů a sanitářů a čtyř radiologických asistentů. Radiologické asistenty a asistentky přibírá KHN už teď a nabízí jim i velmi zajímavý náborový příspěvek 100 až 150 tisíc. „V posledních dvou letech jsme dokázali nabídkou práce zaujmout přes 70 kolegů a kolegyň z lékařských i nelékařských zdravotnických profesí, věřím, že se nám to podaří i nyní,“ podotkl Canibal.

Pětiletý hošík si v Havířově sám vyjel na koloběžce. Málem ho srazilo auto

V přípravě výstavby nového pavilonu je už KHN poměrně daleko. Finalizují se projekty pro stavební povolení. Hotové jsou konfigurace interiéru, zejména operačního sálu, a po prázdninách by měla začít příprava staveniště. Od září se rozšiřují služby chirurgické ambulance i chirurgická operativa, která později plynule přejde i do nové budovy.