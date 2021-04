Příjmová interní a neurologická ambulance je umístěna v přízemí nemocnice v prostorách, ve kterých se dříve nacházely ortopedické ambulance a ambulance chirurgie páteře. Po přestěhování těchto pracovišť do nové modulární budovy se prostory uvolnily a management nemocnice rozhodl zřídit v nich centrální příjem.

„Ode dneška je to jediné kontaktní místo, kde jsou akutní pacienti předáváni a přebíráni. V příjmové ambulanci je jim poskytnuta prvotní diagnostika a ošetření, včetně zázemí na expektačních lůžkách. Pokud zde pacient na léčbu zareaguje a jeho akutní problém odezní, odchází domů. Na kontrolní vyšetření pak nepřichází do této příjmové ambulance, ale do ordinace konkrétního ambulantního specialisty,“ přiblížil fungování pracoviště ředitel Karvinské hornické nemocnice Tomáš Canibal.

Centrální příjmové pracoviště umožní rychlejší a plynulejší předání pacienta do péče odborného lékaře a usnadní práci pracovníkům záchranky i sestrám na lůžkových odděleních.

„Určitě nám to urychlí a usnadní práci. Předtím tady byl ten příjem komplikovanější v tom, že do 15. hodiny probíhal na ambulanci a pak se řešil přes oddělení ve 3. nebo 4. patře. Teď ty pacienty budeme předávat na jednom místě, takže ze sanitky budeme volat na jedno číslo, na kterém sestřičce sdělíme, o jakého pacienta jde, ona zavolá odborného lékaře a ten už nás, v ideálním případě, bude čekat na příjmu,“ popsala přínos centrálního příjmu v nemocnici Šárka Janošecová, sestra Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.