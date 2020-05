Může to být nadčasové kolo Alinker, které je na našem trhu absolutní novinkou. Přibližuje nám ho paní Markéta Sedláčková, která získala výhradní zastoupení pro ČR a je majitelkou firmy ALINKER CZ.

Komu je kolo určeno?

Převážně všem těm, kteří chtějí aktivně žít a být lépe mobilní. Kolo Alinker používají osoby s narušenou motorikou a ztíženou schopností chůze. Významným pomocníkem může být pro lidi s artritidou, po amputaci končetin, po mozkových příhodách, po operacích nebo úrazech.

Využijí jej i jako rehabilitační pomůcku místo vozíku či chodítka. Při chůzi na kole se zlepšují nejen fyzické schopnosti, ale aktivuje se i mysl, která tak zůstává nadále angažovaná. Snaha být aktivní a zdravý vyžaduje velké úsilí, to platí pro osoby se sníženou mobilitou dvojnásob. Výsledek za to však stojí.

Kde se dá kolo objednat?

Na emailové adrese info@thealinker.cz nebo telefonicky.



Veškeré kontakty jsou uvedeny na stránkách www.thealinker.com nebo na FB – ALINKER CZ.



Každopádně doporučujeme kolo před objednáním vyzkoušet.



V nejbližší době plánujeme představení kola Alinker po celé ČR.



O místech a možnostech vyzkoušení budou prodejci informovat na webových stránkách a na sociálních sítích.

Odkud tento výrobek pochází?

Příběh kola Alinker začal poznámkou stárnoucí matky nizozemské návrhářky a architektky Barbary Alink, která komentovala starší lidi jezdící na vozíku či s chodítky slovy, že tohle ona absolvovat nebude. Barbaře se povedlo navrhnout nejen toto nadčasové kolo.

Uvědomila si, že všichni stárneme a místo obavy, co přijde, můžeme i ve vyšším věku zůstat aktivní, energičtí a užívat si svobodu pohybu a radost ze života. Toto je myšlenka kola Alinker, které bylo poprvé uvedeno na nizozemský trh prostřednictvím veřejné sbírky v roce 2014 a od té doby si našlo své příznivce po celém světě.

Jaké jsou parametry kola?

Kolo je výškově vhodné pro všechny od 145 cm do 200 cm. Do konce tohoto roku připravuje firma Alinker představení kola i pro menší děti od 4 let.

Je dodáváno ve třech velikostech S, M a L. Váží zhruba 12 kg a je skládací. Když ho sklopíte, můžete sundat rychloupínací kola a sedlo, čímž se váha sníží. Celková hmotnost předních kol, řízení a sedla je něco přes dva kilogramy, takže při zvedání je to méně než 10 kilo. Velikost L je pak o něco těžší a S o něco lehčí.

Šířka kola je 72 cm a délka od 115 do 135 cm dle velikosti kola, nosnost kola je do 120 kilogramů.

Jak se kolo dostalo do České republiky?

Kolo jsem poprvé objevila na sociální síti při sledování známé americké herečky Selmy Blair, která je tváři kampaně Alinker v USA. Kolo mě nadchlo na první pohled. Nejen svým sofistikovaným vzhledem, ale především jeho smysluplným využitím.

Vzhledem k tomu, že má matka pracuje ve zdravotnictví jako ortotik - protetik a já se odmala pohybuji v tomto prostředí, rozhodla jsem se, že firmu Alinker oslovím a nabídnu spolupráci. Poté jsem navštívila Švýcarsko a na předváděcí akci švýcarského distributora jsem si kolo vyzkoušela.

Setkala jsem se tam osobně s majitelkou firmy Alinker Barbarou Alink, dohodly jsme se na spolupráci, a tím se podařilo získat výhradní zastoupení pro Českou republiku.

První kolo je pro Laru z Liberce

Laře je 13 let a prodělala dětskou mozkovou obrnu. Již několik let jezdí na podomácku vyrobeném odrážedle. Lara nikdy nechtěla používat vozík, protože jí její zdravotní stav umožňuje dostatečný pohyb.

„Má narušenou rovnováhu, takže odrážedlo je super pomůcka pro její diagnózu. Asi před rokem jsem na Instagramu objevila při příležitosti předávání nějakých cen v Americe fotku americké herečky, která na kole Alinker seděla. Byla jsem naprosto v šoku, poprvé v životě jsem na vlastní oči viděla něco, co bylo do té doby pouze v mé hlavě jako představa o pomůcce pro moji dceru do budoucna,“ říká Lařina maminka Michala.

„Ihned jsem kontaktovala Barbaru Alink a snažila se s firmou spojit, v tu dobu neexistoval žádný český dovozce. Až před nedávnem se mi opět na Instagramu objevil odkaz Alinker CZ. Okamžitě jsem začala pátrat a objevila paní Sedláčkovou z Ostravy. Kontaktovala jsem nadaci Dobrý skutek, paní ředitelku Hrubou a stal se zázrak. Kolo Alinker nám bylo v sobotu 2. května předáno. Moc všem děkujeme za pomoc!“