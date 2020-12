V souladu s vládními nařízeními ale bude resort dál nabízet masáže v relaxačním centru Wellness Horal a občerstvení s sebou v Bistru Razula. Připravuje se také na zahájení lyžařské sezóny. Vleky by se měly rozjet v nejbližších dnech, dle počasí a podmínek pro zasněžování.

Masáže a lyžování v provozu

Masáže ve Wellness Horal budou moci návštěvníci od pátku 18. prosince využít za zlevněné ceny vzhledem k tomu, že nelze jako obvykle využít další zázemí relaxačního centra - termální bazény a saunový svět.

„Věříme, že lidé i tak naši službu ocení. Kolem Velkých Karlovic se stále pohybuje řada jednodenních výletníků, věříme, že se nám je podaří oslovit. Masáže jistě využijí i návštěvníci, kteří k nám po zahájení provozu sjezdovky přijedou s dětmi do lyžařské školy. Než dětem skončí lekce, rodiče si mohou dopřát odpočinek,“ dodal Tomáš Blabla.

Termín zahájení provozu Ski areálu Razula zatím není určen. Odvíjí se od počasí a podmínek k zasněžování.

„Potřebujeme zhruba ještě čtyři dny se zasněžováním, abychom otevřeli sjezdovku Horal s pojízdným kobercem a lyžařskou školou. Zasněžení sjezdovky Razula potrvá trochu déle,“ dodal Tomáš Blabla.

U sjezdovky Horal bude v provozu i skibufet. U sjezdovky Horal zůstává otevřeno Bistro Razula, které opět přejde do režimu výdejního okna a bude otevřeno denně od 8 do 18 hodin.

Hotely musely zavřít

Resort Valachy provozuje čtyři hotely s 360 lůžky v beskydských Velkých Karlovicích s dvěma wellness centry a Ski areálem Razula. Nařízení o uzavření provozu přišlo v situaci, kdy se obsadily poslední volné pokoje na Vánoce a Silvestra v hotelech Lanterna a Horal. Zájem o zimní pobyty byl ze strany hostů značný. Nyní recepce s hosty domlouvají přesouvání pobytů na jiné termíny.

„Ze situace jsme upřímně zdrcení. Dalo se sice předpokládat, že dojde k jistým omezením, ale od konce roku jsme si slibovali alespoň částečné zmírnění dopadů předchozího období. Nemyslíme si, že jsou hotely natolik rizikové místo, aby nebylo možné například zachovat jejich provoz při povinnosti nechat se při příjezdu na pobyty testovat antigenním testem,“ uvedl generální ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.

Nedostatečné náhrady

Konec roku je pro Resort Valachy ekonomicky nejzásadnějším obdobím roku.

„Kompenzace od státu nám pokryjí zhruba jen 25% ušlých tržeb. Počítali jsme, že to bude alespoň kolem 60% a někde až 80% jako v okolních státech. Vánoční svátky i Silvestr jsme měli vyprodané a to, že od státu za nejlukrativnější období v roce dostaneme náhradu 330 Kč za pokoj, je zcela nedostatečné. Běžně jsme v tomto období na ceně minimálně 6 000 Kč za pokoj. Stále se držíme, máme naštěstí v zádech silné zázemí v podobě naší mateřské společnosti HP TRONIC, která je provozovatelem sítě Datart, ale tato zátěž je už opravdu enormní a myslíme si, že pro mnoho jiných podnikatelů bude poslední kapkou. Řešením by za nás bylo snížení DPH na 0 až 5 procent, jako v jiných zemích,“ doplnil Tomáš Blabla.

Resortu Valachy výrazně pomáhá současný prodej vánočních dárkových poukazů.

„Abychom jejich prodej podpořili, prodloužili jsme platnost poukazů na 2 roky, aby měli lidé jistotu, že je opravdu stihnou využít. Poukazy se prodávají, ale přesto ne tak intenzívně jako dřív,“ přiblížil Tomáš Blabla.