Začalo to dvěma kytičkami. Teď patří firma z Těrlicka Konopný táta mezi přední výrobce léčivých mastí v republice.

Reportáž ze sběru konopí, 12. října v Havířově. | Video: Deník/Kateřina Součková

Poctivá práce, svobodná mysl a dobrá nálada. Takovým sloganem se řídí firma Konopný táta z Těrlicka, která začátkem října začala nedaleko Havířova se sklízením konopí. Jeho výtažky jsou hlavní složkou jejich výrobků.

Firma začínající s prodejem konopných mastí nyní patří k předním výrobcům konopných výrobků v Česku. „Typickým zákazníkem jsou lidé od 40 let nahoru. Nejčastěji jde o důchodce, kteří nám i volají a radí se s námi,“ vysvětluje majitel firmy Konopný táta Jiří Nutil.

Firmu Konopný táta založil Jiří Nutil před dvanácti lety. „Jako každý téměř každý puberťák jsem měl ke konci střední školy doma dvě kytičky konopí, o které jsem se začal zajímat. Nikdy jsem moc nehulil, a tak jsem nevěděl co s tím. Pak jsem začal konopí dávat do mastiček pro kamarády, sousedy a známé. Začalo se to kupit, a tak došlo ke vzniku Konopné táty,“ vysvětluje Nutil alias Konopný táta, jak si sám přezdívá.

Celý proces začíná v květnu nedaleko Havířova, kde má firma dvě malá pole. Zde vysází připravené řízky konopí. „Kytičky během léta hnojíme, zastřiháváme a hlídáme je například od srnek nebo slimáků,“ popisuje výrobce konopných výrobků. Sklizeň poté začíná během října, kdy na pole naběhnou pracovníci Konopného táty, včetně brigádníků. Během sběru se typická vůně konopí line celým polem. Mezi sběrači je i majitelova maminka.

„Maminka zde pomáhá se sběrem a na provozovně balí objednávky,“ vysvětluje Nutil. Při sběru je nejdůležitější část palička konopí, ve které jsou potřebné účinné látky. Úroda se následně přesouvá do sušárny, tu si „Konopný táta“ jako vystudovaný strojní inženýr sám vymyslel.

„Posbíraná úroda poté putuje do sušárny, kde se suší ve 30 až 35 stupni minimálně čtyřiadvacet hodin. Pak se vše dále zpracovává a čistí od možných broučků, které se mohou ve sklizni objevit,“ vysvětluje Nutil. Z konopí se pak následně vyrábí například konopné masti, CBD oleje nebo například i čaje. „Mastička by měla být součástí každé lékárničky. Pomáhá na odřeniny, popáleniny, ale i na klouby nebo různé kožní problémy,“ říká Konopný táta z Těrlicka.

Krádeže? Jak kde

S pěstováním Konopnému tátovi pomáhá dalších sedm zemědělců, kterým dodává připravené řízky rostlin. Od loňského ledna navíc došlo ke změně zákona, díky ní mohou pěstitelé vysazovat vyšlechtěnější odrůdy konopí do 1% THC. Konopí nad tuto hranici se už běžně označuje jako Marihuana, která je v současné době u nás legální pouze na lékařský předpis. I to často vede ke krádežím konopí přímo z polí.

„Pěstujeme pouze technické konopí, ale některé lidi to nezastaví a u kamaráda jsou krádeže na denním pořádku. Když je vysušené, tak je k nerozeznání od klasického a pak ho prodávají třeba do Polska,“ popisuje zakladatel Konopného táty.

Boj s legislativou

Zakladatele úspěšné firmy však místo možných zlodějů trápí spíše chystané změny a zákaz látky CBD v potravinách. Ministerstvo zemědělství vydalo koncem dubna tiskovou zprávu, kde chystané zákazy na trhu s konopím oznámilo. „Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) připravuje opatření obecné povahy, kterým zakáže uvádět na trh kanabidiol (CBD), jiné kanabinoidy získané z konopí setého a produkty tyto látky obsahující,“ znělo v prvních větách zprávy.

Vše se točí především kolem Evropské unie a jejím seznamu Unie pro nové potraviny. „Podle EU je CBD nová potravina, která vznikla až po roce 1997 a nelze ji uvádět na trh. Máme však důkazy o tom, že zde CBD bylo již dříve před tímto rokem, ale těžko se hádat. Když jsme však chtěli CBD jako potravinu nového typu registrovat, tak to nešlo. Jsme proto v patové situaci,“ říká konopný táta.

V současné době se připravuje novela zákona o psychomodulačních látkách, do kterých se má zařadit například kratom, HHC nebo již zmiňované CBD. S tím ale Nutil nesouhlasí. „U HHC nebo kratomu a jiných látek tuto regulaci chápu. Je to stejné jako s cigaretami. Za nás tam ale nepatří CBD, které je potravina. Chceme, aby si to například nějaká babička s Parkinsonovou chorobou mohla koupit na internetu a nemusela utíkat do specializovaného obchodu. Je to běh na dlouhou trať,“ dodává Nutil.