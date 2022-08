Tato technologie dokáže v jedné formě zkombinovat účinné látky, které se jinak podávají zvlášť ve dvou produktech.

Tragédie v Rožnově: otec zastřelil dvě dcerky, družku a pak i sebe

Podle generální ředitelky společnosti Martiny Pavlové jde o nejvyšší úroveň technologie Combicaps. "Umožňuje nám tak kombinovat účinné látky, které by v řadě jiných výrobních závodů byly ve formě tablety a kapsle, takže byste museli mít dva produkty, abyste dostali do těla to, co ve formě kapsle v kapsli můžete mít v jedné," řekla ředitelka.

Účinné látky se v těle uvolňují v různém místě a čase. Přidanou hodnotou je podle ředitelky to, že kapsle v kapsli nezatěžuje příjemce žádnými zbytečnými pomocnými látkami. "Snažíme se mít produkty čisté v tom smyslu, že tam je jenom to, co tam je potřeba mít, nic navíc - žádné konzervanty, minimum chemických látek, barviv a pomocných látek," řekla Pavlová. Spuštění výroby ve velkém komerčním měřítku chystá firma na konec roku.

Hranická propast je obrovskou zásobárnou vody, ukázal výzkum. Co překvapilo?

Novou technologií se FAVEA zabývala už před několika lety. Tehdy na to ještě ale trh nebyl připravený a výrobek by byl příliš drahý. "Čekali jsme, kudy se trh doplňků stravy s vyšší přidanou hodnotou bude ubírat. Předpokládali jsme, že se bude tímto směrem ubírat, a poslední dva roky byl již signál velmi intenzivní. Od té doby trvalo asi rok a půl, než jsme to dostali do podoby, ve které budeme vyrábět," řekla Martina Pavlová.

FAVEA se zabývá smluvní výrobou, její produkty se tedy na trhu prodávají pod značkami jejích obchodních partnerů. Má ale také svou značku, kterou distribuuje sesterská společnost FAVEA plus. Zhruba 70 procent produkce společnosti jde na export. FAVEA vyváží do zemí Evropské unie, například Švédska, Rumunska, Německa, Francie, ale také do Austrálie, Vietnamu, Japonska, USA nebo do Mexika.

OBRAZEM: Architektonický fenomén Morávky v Beskydech se vrací zpět do krajiny

"Rozhodili jsme se, že půjdeme cestou nejvyšších kvalit, které na trhu v našem oboru jsou. Máme schválené prostory i pro výrobu léčiv. Máme certifikace, které nás posouvají na americkém trhu, i ekvivalent v Austrálii, jsme i košer certifikovaný výrobce a máme v portfoliu košer produkty," řekla Pavlová. Mezi produkty společnosti jsou probiotika, kloubní preparáty, produkty na podporu imunity nebo konopné výrobky. Firma působí i na veterinárním trhu, vyrábí veterinární dietetické přípravky a krmiva.

FAVEA byla založena v roce 1994 jako rodinná společnost. Nyní má téměř 100 zaměstnanců hlavně z blízkého okolí a většina z nich jsou ženy. V roce 2020 měla společnost obrat 166 milionu korun, loni byl mírně nižší, okolo 150 milionů korun.

"Za mírný pokles může výpadek některých produktů v pandemické době, například probiotik, protože jsou často na některých trzích doporučována v kombinaci s antibiotiky. Jelikož obecně antibiotika v době covidu byla předepisována mnohem méně, tak i některé tyto produktové řady zaznamenaly pokles," řekla ředitelka.

Policisté v lesích v Beskydech odhalili dvě skupiny migrantů

Výrobu ale FAVEA během pandemie nijak omezovat nemusela. "Souvisí to i s tím, že výroba je ve striktních podmínkách. Jsou to čisté prostory, kde jsou speciální HEPA filtry, takže uvnitř ve výrobě udržet přísná hygienická opatření nebyl takový problém," řekla Pavlová.

Stejně jako jiné firmy se v současné době FAVEA potýká s prudkým růstem cen energií i vstupních materiálů.

"Vyhodnocujeme, do jaké míry přeneseme nárůsty nákladů na cenu produktů. Jsem přesvědčena o tom, že lineární přenos nárůstu cen není správný, protože se dostaneme na úroveň neprodejných produktů. Takže je to opravdu balancování. Budeme k tomu přistupovat produkt vedle produktu a budeme s klienty jednat individuálně, jak budou vypadat ceny od příštího roku," řekla ředitelka.

OBRAZEM: Ve Fulneku se chystá další rallyeový souboj Caise s Březíkem

Ceny produktů nechce měnit často, přestože je podle ní běžné, že z dodavatelského řetězce přichází nová cena každý měsíc. "Chceme, aby nám dodavatelé nárůsty opravdu vysvětlovali, a samozřejmě, když je to pro nás neakceptovatelné, hledáme další alternativy řešení. Cílem FAVEA je být stabilním partnerem i v dnešní nelehké době," řekla ředitelka.