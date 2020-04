I na nejstarší řemeslo dolehla koronavirová krize. „Jakmile začala, prostě jsem zavřela krám a téměř žádného svého klienta jsem nepřijímala. Ale jelikož potřebuji z něčeho žít, tak jsem si dva stálé klienty ponechala,“ dodává žena.

V posledních dnech svoji živnost opět pomalinku křísí z popela: „Když se na to podívám zpětně, přišla jsem tak o padesát tisíc měsíčně, ale jelikož nejsem marnivá, tak jsem si něco ušetřila. Doba bez práce se dala přežít a člověk měl čas i na jiné činnosti. Třeba já jsem opět začala psát knihu, která dává nahlédnout do mého povolání. A třeba ji časem někdo vydá,“ říká paní V.

Za služby dvě bedýnky jablek

Podle ní se koronavirová krize promítla do celého hanbatého byznysu. „I když jsem stáhla takřka všechny své inzeráty, lidi pořád volali. Asi se doma nudili. Ale bylo vidět, že opravdu mnozí mají hluboko do kapsy.

Někdo chtěl slevu, někdo zas nabízel maso a také mi jeden pán za služby nabízel dvě bedýnky jablek. Dokonce mi volal pán, že rozbil doma prasátko s padesátikorunami a ty mu dají na jedno číslo se mnou,“ říká s úsměvem žena.

Potřebu slevy jí potenciální zákazníci vysvětlují různě. „Snaží se to ukecat tím, že mnoho žen přišlo o práci a tak budu mít velkou konkurenci. Ale na to jim neskočím. I když i u mě se jedna taková zaučovala. Musela jsem jí vysvětlit, že z ní chlapy budou chtít udělat blbce a ať si dá pořádného majzla na to, koho si domů pozve.



Ale dle mého moc prostitutek nepřibylo, ba právě naopak. Viděla jsem to na svých inzerátech, které jsme nechala na osvědčených seznamkách. Před krizí jsem byla třeba na stém místě, ale pak se to pročistilo, mnoho inzerátů zmizelo a já se vytáhla do top dvacítky," podotkla.

Muže z ohrožené skupiny bude odmítat

Podle ní se jednalo hlavně o studentky, ale i ty zmizely ze seznamek. "Většina z nich si totiž takto přivydělávala na studia. Ale když je vyhodily z kolejí, tak nemají kde svoji živnost provozovat,“ říká žena a jako důkaz dává číslo na jednu z nich, která inzeruje na stejném portálu.

Mladá žena pak její slova potvrzuje: „Jsem studentka a takto si přivydělávám. Je to lepší, než být na kase. Ale když jsem musela z kolejí odjet, tak jsem také přerušila tuto práci. Přeci nebudu našim doma říkat, jak se živím a že teď potřebuju klid. A do auta ani do přírody nejdu. Ale ty peníze chybí. Už aby byla ta nařízení pryč.“

Na konec nařízení čeká i paní V. „Sice se pomalinku podnik rozjíždí, ale stále to není ono. Jen vím, že se vyvaruju mužů z ohrožené skupiny seniorů. Tam je většinou málo muziky za málo peněz a teď do toho ještě ten virus. Ale už se na své stálé klienty těším. Třeba na Batmana. To je muž, který se tu vždycky převlékne do latexu a v něm pracujeme. Ale kdybych měla vyprávět o všech kunšaftech a jejich úchylkách, tak by to vydalo na knihu. Jednu takovou teď píšu, tak uvidíme, jestli to někdo vydá.“