„I proto se snažíme udržovat vodu chladnější, něco nad 20 stupňů, když jsou velká vedra, ohřeje se klidně i na čtyřiadvacet. V brouzdališti pro děti je voda teplejší. Tu každý týden vyměňujeme,“ říká Martin Sehnal.

Doubravské koupaliště má oproti velkým, městským jednu nespornou výhodu. A tím je domácké prostředí, vesnický klid. Nic důležitého nechybí: mají zde velký bazén, bazén menší pro děti, dětský koutek, pingpongový stůl, převlékárny, záchody, sprchy, občerstvení. Ale hlavně stín, který nabízejí okolní vzrostlé stromy. Ve žhavých letních dnech, věc k nezaplacení. Maximální kapacita je okolo 600 návštěvníků, ale to už se prý ani nevejdou do bazénů.

Vloni bída, letos to snad bude lepší

„Tolik lidí bývá málokdy. Poslední sezony byly průměrné, tak minulá kvůli covidu prachbídná,“ vzpomíná Martin Sehnal. Jinak v horkých letních dnech projde branou doubravského koupaliště okolo 350 lidí. Martina Sehnala trochu mrzí, že mezi návštěvníky je velmi málo místních. „Je to tím, že téměř každý má na zahradě bazén. K nám jezdí spíše lidé z okolí, z Orlové, Dětmarovic nebo Karviné,“ říká.

Na loňskou sezonu nerad vzpomíná. Kvůli protiepidemickým opatřením museli provozovatelé koupališť testovat návštěvníky u vstupu do areálu, což vedlo k tomu, že se lidé raději jezdili koupat k přírodním nádržím - do Karviné, do staré Orlové ke Kozímu Becírku nebo na Kališok do Bohumína. „Prostě tam, kde je s testy nikdo neotravoval,“ dodává Sehnal. „Loni jsme tu seděli s manželkou a personálem sami. Investovali jsme přes sto tisíc a prodělali,“ vzpomíná.

I proto v Doubravě netrpělivě vyhlížejí novou sezonu, která, jak doufají, dá zapomenout na loňská trápení. Předpověď je příznivá, a tak téměř jistě otevře koupaliště v pátek 1. července. Denně začíná v 9 a končí v 19 hodin.