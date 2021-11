Už při studiu na Střední odborné škole ochrany osob a majetku v Ostravě rád cestoval. Ve skladu si vydělal peníze a vyrazil učit děti angličtinu. Do Nepálu. Když pak cestoval po Indii, psal se rok 2015, nechal si od tamního brašnáře Dennise vyrobit batoh z kozí kůže. A nosil ho kudy chodil.

Po studiu míval i několik prací najednou – pracoval v jednom dni třeba v rádiu, pak rozvážel pizzu a v noci rozdával lístky před klubem. Pracoval i čtrnáct hodin denně, brzy si ale uvědomil, že by měl začít podnikat, aby si svůj čas mohl svobodně řídit. Začalo ho opět lákat cestování, a tak přemýšlel o tom, že by chtěl pracovat z jakéhokoliv místa a přitom mohl cestovat.

Vlastenecké perníčky i Popelčiny oříšky. Výrobce ozdob vsadil na česká témata

Pak se podíval na svůj batoh, který nosil všude a blikla mu myšlenka. Naštěstí našel vizitku s kontaktem na Dennise a on si ho i po dvou letech pamatoval. Následně se domluvili, že Dennis vyrobí na zkoušku několik batohů a Lukáš je zkusí v Česku prodat.

Prodal je, ale začátky nebyly slavné. Ovšem po těch pár letech je z firmy, kterou založil spolu s Václavem Staňkem, zakladatelem obuvnické značky Vasky, podnikatelská štika. Tady se asi začalo naplňovat Lukášovo životní heslo: „Nedělám věci, které mě nečiní šťastným.“

Tradiční ruční výroba

Firma Bagind Company si nechává v Indii u Dennise a jeho lidí šít batohy, kabelky, tašky a doplňky. První batohy prodala na e-shopu v roce 2017 a první prodejnu otevřeli v roce 2018 v Praze, tehdy se s ní dělili s firmou Vasky. Nyní je mají v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, ve Zlíně mají výdejní místo a nově na začátku listopadu kamennou prodejnu také v Plzni. Příští rok by chtěli otevřít prodejnu na Slovensku a expandovat na další evropské trhy.

„Vize značky tkví v objevování malých schopných řemeslníků po celém světě, kteří se zabývají tradičním poctivým řemeslem. Jejich práci přinášet k rukám zákazníků z celého světa a plnit tak sen nejen samotným řemeslníkům,“ říká Lukáš Matějček.

Bylinné likéry ze Žďárska hřejí i léčí. Vyhlášený Samotínský vánek pil i Zeman

V Indii se vše vyrábí ručně podle tradičních výrobních postupů. Jelikož je tu kráva považovaná za posvátné zvíře, veškerá kůže pochází z koz. I materiál je místní. „Dennisova rodinná výroba bere kůži od ověřených dodavatelů, kteří chovají zvířata především na maso a mléko. Kůže je pak zbytek, který potřebují zpeněžit, aby se neplýtvalo něčím, co může posloužit ještě dlouhá léta,“ popisuje mladý podnikatel.

Rozšíření do Kolumbie

Od loňska si už Lukášova firma nechává vyrábět zboží i v Kolumbii. „Rozhodl jsem se k tomu po své cestě do Jižní Ameriky. Vyrábíme zde podobný sortiment jako v Indii, tedy tašky, kabelky, batohy a doplňky jako třeba peněženky, klíčenky. Ty jsou ale na rozdíl od Indie z hovězí kůže v kombinaci s látkou. Kolumbijskou výrobu jsme započali díky crowdfundingové kampani na Hit hit,“ vysvětluje.

Do letošního roku bylo ročně prodáno více jak 40 tisíc výrobků, letos už to bylo přes 50 tisíc kusů. V portfoliu mají 200 modelů včetně barevných variant v cenových relacích od 440 do 3490 korun. A čím jsou výrobky Bagind charakteristické? Primárně je to bezesporu příběh, který stojí za výrobky. Dále pak jejich unikátnost. Nejen díky tomu, že jde o ruční výrobu, ale také o zbarvení přírodní kozí kůže, je každý kousek trochu jiný.

Lidé chtěli kapra a salát v sáčku. Dostali svatomartinskou husu, vydrží tři roky

„A v neposlední řadě to, že každý nákup pomáhá. Z každého prodaného výrobku totiž část ceny putuje na podporu společnosti ProTibet, která podporuje vzdělávání dětí v tibetském exilu,“ říká „muž s batohem“ s tím, že jen za loňský rok ze zisků firmy pořídili pomůcky pro více než sedm stovek dětí. V součtu je to podpora už více než tisícovky dětí. V plánu je postavit v Džaselméru školu.

A jaký je Lukáš Matějček mimo cestování a podnikání? Rád čte, sleduje seriály, cestuje, chodí běhat nebo tráví čas s kamarády v přírodě. Nejraději ale pracuje. A je také spisovatel. „V roce 2021 jsem vydal svou první knihu – Dobrodruh z paneláku. Momentálně probíhá crowdfundingová kampaň na moji druhou knihu, druhý díl cestopisného románu – Írán, Afrika, Vietnam, Tádžikistán, Indie,“ říká Lukáš, který procestoval už 50 zemí. Samozřejmě vždy s batohem značky Bagind na zádech.