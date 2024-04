Drátovna ŽDB z Bohumína začala poprvé ve své historii dodávat své produkty do Falkland.

ŽDB - lanárna. | Foto: se svolením ŽDB

Pro souostroví poblíž jižní Ameriky vyrobila dvě speciální lana pro rybářské lodi. Ty nyní slouží ke spouštění sítí a jejich vytahování s rybářskými úlovky.

Zakázku bohumínská firma uzavřela prostřednictvím španělského distributora rybářských lan, se kterým ŽDB Drátovna dlouhodobě spolupracuje. „Jedná se o prvotní zakázku do tohoto zámořského území Spojeného království. Finální zákazník měl zájem rozšířit portfolio svých dodavatelů a naše společnost uspěla zejména tím, že dokázala nabídnout kvalitní lana za zajímavou cenu a navíc s krátkým dodacím termínem,“ říká předseda představenstva ŽDB Drátovna Petr Adamek s tím, že souostroví Falklandy, které jsou součástí Velké Británie, mají tzv. výlučnou ekonomickou zónu – do vzdálenosti 370 kilometrů mohou jejich obyvatelé rybařit a do budoucna i těžit ropu.

Chystejte košťata, závěr dubna bude v Bohumíně ve znamení Pálení čarodějnic

Šestipramenná lana s drátěnou duší o délce 6 000 metrů, průměru 31 milimetrů, vyrobili bohumínští pracovníci v prvním čtvrtletí letošního roku. „Hmotnost jednoho lana před navinutím na buben činila 12,5 tun, což je výjimečně mnoho a na rybářská lana poměrně neobvyklé. Běžně tento typ lana vyrábíme do průměru 28 milimetrů,“ sdělil vedoucí prodeje Lanárny Jiří Foltyn. Dodal, že expedice z Bohumína do Falkland bude trvat zhruba 45 dnů. Lana byla naložena v Bohumíně koncem března do dvou kamionů se speciální podlahou. „Jejich první zastávkou bude španělské město Vigo. Následná doprava ze Španělska až do místa určení je v režii našeho distributora“.

Dodávka lan do Falkland představuje další ze zajímavých zakázek provozu Lanárny společnosti ŽDB Drátovna, která je dceřinou firmou Třineckých železáren. Zaměstnanci lanárny v minulosti vyrobili několik speciálních lan pro evropská horská střediska, například v roce 2020 dodali speciální tažné lano pro lanovku ze Skalnatého plesa na Lomnický štít nebo předloni dodali lano pro novou lanovku v areálu Červenohorského sedla v Jeseníkách. Předloni na podzim Lanárna dodala sedm lan pro remorkéry v Suezském průplavu a loni na podzim speciální lano pro Petřínskou lanovku.

Smrt U Lenina. Pařba na Stodolní, tragédie v Havířově. Případ definitivně končí

Provoz Lanárny byl založen v roce 1951 za účelem výroby těžních lan pro blízké doly. Vzhledem k postupnému útlumu těžby v České republice a rozšíření strojního zařízení se provoz postupně začal více orientovat i na další segmenty jako jsou speciální jeřábová lana, lana pro lanovky a vleky, rybářská lana a lana pro všeobecné použití. Aktuálně se roční výroba pohybuje okolo 6 tisíc tun, více než 95 produkce firma exportuje nejčastěji do Německa, zemí.

Beneluxu, Polska a Velké Británie. Lana dodává také do USA, Číny, Singapuru, Maroka nebo Spojených arabských emirátů.