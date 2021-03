Letiště Ostrava přechází na letní řád. Podívejte se, jaké chystá změny

Přechod na letní letový řád 28. března přinese na ostravském letišti spoustu změn. Obnovení letů do Londýna, zahájení linky do Kyjeva, spuštění letní sezony, ale také dočasné přerušení letů do Varšavy.

Letiště Ostrava s přechodem na letní řád chystá změny. | Foto: Deník/Pavel Sonnek