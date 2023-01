"Cestující se ve velkém vrátili do letadel, k moři se létalo od února až do listopadu, a to se pozitivně promítlo i do finančních ukazatelů. Na druhé straně, objem odbaveného nákladu vlivem různých geopolitických událostí zaostal za očekáváním," komentoval úspěch letiště Juraj Toth.

Nejoblíbenějšími destinacemi byly turecká Antalya, bulharský Burgas, Marsa Alam a Hurghada v Egyptě. Největším dopravcem byla opět společnost Smartwings.

"Velká většina cestujících (více než 85 %) využila atraktivní nabídku cestovních kanceláří, které loni organizovaly zájezdy s odletem z Ostravy do 16-ti destinací v 6-ti zemích. Sezóna byla delší jako tomu bylo před covidem-19. Například do Egypta se z Ostravy létalo nepřetržitě od února až do listopadu. To ocenili mnozí turisté nejen z Moravskoslezského kraje a okolí, ale také z Polska a ze Slovenska," uvedl dále Toth.

Celkově bylo z Mošnova v roce 2022 odbaveno 286 393 cestujících, což proti předchozímu roku představuje nárůst o 108 procent. Zároveň je to jen o 11 procent méně než v roce 2019 před pandemií covid-19, kdy bylo odbaveno přes 323 tisíc cestujících.

Projekty roku 2023

„To, že poprvé v historii bude Letiště Ostrava v zisku není výsledkem jen roku 2022, ale odměnou za kvalitní reformní práci posledních několika let,“ řekl generální ředitel Jaromír Radkovský s tím, že v roce 2023 letiště čeká hned několik důležitých projektů.

"V nejbližší době bude zahájena výstavba cargo terminálu, který by měl být připraven na provoz již v létě. Realizace tohoto projektu nám pomůže výrazně navýšit naše kapacity pro odbavovaní nákladu. Tento rok naberou na intenzitě přípravné práce na velkou rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy i odbavovacích ploch," dodal Radkovský.

Po covidových omezeních se v roce 2022 také naplno rozběhly pravidelné linky. „Jsem rád, že se vedení letiště podařilo navázat na úspěšnou tradici pravidelných letů do Londýna. Společnost Ryanair tuto linku opět provozuje dvakrát týdně. Za zásadní také považuji obnovení linky do Varšavy. Ostravské letiště je tak kromě Prahy jediným v republice, které má přímé napojení na některý z evropských hubů, tedy síťových letišť. Moravskoslezský kraj je tak jedinečně propojený s celým světem. Společnost LOT Polish Airlines od konce března točí Varšavu pětkrát týdně, což je pro mnohé občany kraje, podnikatele, turisty i zahraniční investory a celý region velmi přínosné,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Nákladní doprava

Nákladní doprava se i v roce 2022 ve významné míře podílela na obratu ostravského letiště. Bylo odbaveno 15 490 tun nákladu, což je o 11 % méně než v roce 2021. Pokles objemu odbaveného nákladu byl celosvětovým jevem, a to zejména z důvodu covidových omezení v Číně a válečného konfliktu na Ukrajině.

V současné době jsou z ostravského letiště provozovány pravidelné cargo spoje společnostmi DHL do Lipska, UPS do Kolína nad Rýnem. Důležité spojení s Asií zajišťuje společnost EGT Express, která využívá letadla společností Uzbekistan Airways a Skytaxi.

„Díky konektivitě společnosti LOT Polish Airlines bude naše letiště i nadále 5x týdně spojeno s více než 90 destinacemi v Evropě, Americe i Asii. Moc se taky těšíme na charterovou sezonu, která podle informací od cestovních kanceláří vypadá velmi dobře. Její zahájení očekáváme v polovině března,“ doplnil Juraj Toth, obchodní ředitel.