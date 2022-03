Bazaly ozdobí obří graffiti, bude zářit na Ostravu. Hledá se odvážný výtvarník!

„Aktuálně řešíme s dopravním podnikem a městem zavedení MHD do areálu,“ konstatuje ředitel projektového rozvoje Contery Tomáš Kotlovský. Hala pro Sportisimo má nyní 63 tisíc metrů čtverečních, v horizontu tří let je ale v plánu její rozšíření až na 86 tisíc metrů čtverečních. Částečně bude vybavena robotizovanými systémy řízenými moderním softwarem, v důsledku čehož ve vyšší části objektu – zvané příznačně „High Bay“ – nebudou žádní zaměstnanci a zboží bude přijíždět z vychystávací pětipatrové věže na šesti kilometrech přepravníků.

Světlá výška objektu je vevnitř 23 metrů, čímž se hala řadí mezi nejvyšší v republice. „Je to zatím největší objekt, který Contera postavila,“ přitakává Kotlovský. „Ostatně když byla dotažena dohoda se Sportisimem, byla to největší uzavřená smlouva mezi průmyslovými areály u nás v daném roce,“ říká o stěžejním nájemci, který objekt začal využívat 20. ledna.

K práci přírodní světlo

Pětipodlažní část objektu, nazvaná Pick Tower a „přilepená“ k hlavní hale směrem od dálnice, má zase pracovníkům zaručit díky výrazně prosvětlené fasádě mnohem lepší pracovní podmínky. Celkově by ve všech halách Contera Parku Ostrava D1 mělo nakonec najít práci přes 1300 lidí. Mezi další nájemce areálu, v budově o rozloze 43 tisíc metrů čtverečních vznikající přes cestu naproti Sportisimu, se řadí například Plzeňský Prazdroj, který zde od září provozuje sklad, VAS Solutions, která zahájí provoz v příštím týdnu, či třeba AT Computers, která se do nového zázemí přesune začátkem června.

V nejmenším objektu, jemuž nedaleko železnice vedoucí do Bohumína teprve vznikají základy, se počítá s menšími jednotkami do tisíce metrů čtverečních, první nájemce zde činnost zahájí v červenci. Hotová je v areálu také infrastruktura. „Aktuálně ještě řešíme projektovou dokumentaci a stavební povolení pro vědecko-technologický park, který budeme rovněž realizovat co nejdříve,“ uzavřel Tomáš Kotlovský. Celý areál by měl být v základním rozsahu dostavěn do konce příštího roku.