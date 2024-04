Havířov v něm obsadil druhou příčku, a to hlavně proto, že v rámci kraje zaznamenává velmi vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i při přepočtu na 100 firem. Podnikatele jistě potěší v rámci regionu relativně vyšší počet volných pracovních sil, a také fakt, že radnice vynakládá dostatečné finanční prostředky do oblasti sportu a sociální péče. Skvělého výsledku pak město dosáhlo v testu elektronické komunikace živnostenského úřadu.

Karviná zase vykazuje skvělé výsledky v oblasti nakládání s finančními prostředky, alespoň o tom svědčí v kraji vůbec nejnižší náklady na dluhovou službu a také velmi vysoká likvidita. Radnice směřuje peníze především do sportu a kultury. Karviná se může pochlubit rovněž nadprůměrným podílem firem s více než 250 zaměstnanci.

