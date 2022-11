„Ze stavebního hlediska je celá akce hotová a momentálně probíhají úklidové práce - demontáž provizorních zařízení, která sloužila po dobu výstavby, ale i terénní úpravy. V Dluhonicích se také spravovala komunikace a pokládal asfalt, protože i to je součástí stavby - abychom po sobě uklidili,“ přiblížil Josef Sukup, správce stavby ze Správy železnic.

Podle něj bylo na trati aktivováno nové zabezpečovací zařízení a provádějí se úpravy na trakčním vedení tak, aby bylo možné provést rychlou pantografovou zkoušku. Ta je v plánu ve dnech 14. a 15. listopadu.

„Správa železnic má na to měřící vůz trakčního vedení, zpracuje se harmonogram a všechny koleje se projedou v obou směrech. Ověřuje se tak součinnost sběrače hnacího vozidla s trakčním vedením včetně klikatosti výšky troleje. Testují se všechny parametry, aby se mohla zavést sto šedesátka,“ nastínil.

Součástí druhé etapy modernizace železničního uzlu v Přerově, která si vyžádala náklady ve výši 3,8 miliard korun, byla kompletní rekonstrukce „přerovského trianglu“ - to znamená trati Přerov - Prosenice, Prosenice - Dluhonice a Dluhonice - Přerov.

„Všude v okolí už rekonstrukce proběhly, ale toto byl poslední úsek stavby, která propojí všechny tyto koridory,“ zmínil Josef Sukup.

Vylepšení díky Dluhonské spojce

Stavebně nejnáročnější akce probíhaly v Dluhonicích.

„Dva původní železniční přejezdy nahradily lávky pro pěší a velký nadjezd u chemičky. V Dluhonicích se také demoloval starý ocelový most, který nahradila nová konstrukce. Budovaly se i protihlukové stěny v místech, kde byly navrženy hygienou,“ popsal.

Takzvaná Dluhonská spojka výrazně zrychlí provoz na trati.

„Nově je zbudovaný svršek i spodek, takže komfort cestování se zlepší. Nové zabezpečovací zařízení zvýší propustnost trati a vlaky pojedou rychleji,“ řekl. Dříve byla situace komplikovanější.

„Když jel vlak z Prahy na Ostravu, dorazil do Přerova, tam musela lokomotiva přejet na druhou stranu, a pak zamířila na Ostravu. Při průjezdu Dluhonskou spojkou nic takového nehrozí. Vlak projede přes Dluhonice, vyhne se Přerovu, zamíří na Prosenice, a potom dál na Hranice a Ostravu. To je samozřejmě výhoda, protože ani nákladní doprava nemusí zajíždět do Přerova a může jet Dluhonskou spojkou rovnou na Ostravu,“ vysvětlil Josef Sukup.