“Oblast gastroslužeb se v našem regionu dynamicky rozvíjí. A to i přes to, že do podnikání v tomto oboru výrazně zasáhla pandemie a restrikce s ní spojené. Fungují u nás kvalitní restaurace i kavárny, farmy i výrobci lokálních produktů. Právě tyto služby a práci lidí, kteří stojí za nimi, chceme vyzdvihnout a prezentovat tak, abychom na kvalitní gastronomii nalákali co nejvíce turistů i místních,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Pojez je celoroční aktivita, která do propagace gastronomie aktivně zapojí samotné podnikatele. „Díky Pojezu spojíme vše dobré, co náš kraj nabízí. Vznikne mapa fungujících podniků a v plánu je i aplikace, která lidem zobrazí farmy, trhy, restaurace i kavárny v jejich okolí. Kvalitní gastronomii budeme prezentovat i na speciálních festivalech.

Pilotní Pojez fest se bude konat už 14. května v Dolních Vítkovicích,“ popsal jednatel MS Tourism Petr Koudela projekt, který vzniká na podobném principu jako už fungující úspěšná Technotrasa. „Technotrasa propaguje technické památky v našem regionu a Pojez stavíme na stejném půdorysu, jen se zaměřením na partnery z oblasti gastra,“ doplnil Koudela.

Přínosný bude Pojez i pro zapojené podniky. „Chceme, aby se podniky mohly dál rozvíjet, takže budeme pořádat kurzy s odborníky i workshopy, na kterých si partneři budou moci předávat své know-how,” řekl majitel sítě kaváren Cokafe a zároveň manažer Pojezu Richard Mauler a dodal, že celoročně bude Pojez kromě gastrofestivalů organizovat řadu dalších akcí.

Všichni, kterým se myšlenka Pojezu líbí a chtějí být jeho součástí, se mohou hlásit na pojez@pojez.cz. „Pro začátek jsme oslovili podniky, které podle nás mají invenci, dynamiku a přináší nový pohled na gastronomii v regionu. Chceme, ať se základna partnerů postupně rozrůstá,” uzavřel jednatel MS Tourism Koudela.

K TÉMATU

Termíny Pojez festů:

14.5. 2022 POJEZ FEST DOV (pilotní)

13.8. 2022 POJEZ FEST KARLOVA STUDÁNKA

3.9. 2022 POJEZ FEST OSTRAVICE

Do přípravné fáze Pojezu je aktuálně zapojeno devět regionálních podniků: Cokafe, Etáž, Fully Belly, Řeznictví u Bobra, Chilliman, Jednoduše, Maido, Mutant fast Food, Pochutnej si Bistro. Na fungování a koncepci projektu bude dohlížet sedmičlenná komise složená ze zástupců gastra, médií, vzdělávání, kraje i krajské centrály cestovního ruchu.