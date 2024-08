Získané finance mohou provozovatelé obchůdků využít na mzdy zaměstnanců, nájmy, energie, telekomunikační služby, náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb a nově i na náklady spojené s bezobslužným provozem prodejny (hybridní prodejna 24/7).

„Malé obchůdky na vesnicích jsou pro místní důležité z mnoha důvodů. Starší obyvatelé jsou zvyklí do nich chodit denně, nenakupují na několik dní dopředu, jako lidé z velkoměst. Docházejí na drobné nákupy, ale i ze společenských důvodů, aby se setkali s ostatními občany obce. Venkovské prodejny tak mají i velmi důležitou komunitní úlohu. Stále častěji ale řeší existenční potíže, proto se Moravskoslezský kraj opět zapojil do programu Obchůdek 2021+. I díky němu se nám daří v regionu držet při životě řadu prodejen, které by jinak mohly zaniknout,“ vysvětlil hejtman kraje Josef Bělica s tím, že každá prodejna může požádat o 10 až 130 tisíc korun.