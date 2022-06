„Šlo to strašně rychle. Včera to ještě stálo a dnes po obchodu není ani památky. Snad čtyři roky to tu bylo opuštěné. Zajímalo by mě, co tu teď bude,“ řekla ve středu starší žena, která se právě vracela z nákupu z nedaleké prodejny Penny. A právě s Penny podle informací Deníku demolice souvisí.