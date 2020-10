Jednatelé MTX Group Miroslav Záhorec a David Bečvář přivítali v bruntálské průmyslové zóně na Zahradní ulici hejtmana Ivo Vondráka i starostu Bruntálu Petra Ryse, aby jim poděkovali za podporu svých podnikatelských záměrů.

Ujistili je, že nový výrobní závod, který se právě otevírá, bude mít brzy za sousedy další výrobní haly Strojmetalu i rozšířeného Al Investu. V plném provozu zde bude pracovat na 350 lidí.

PROPOJENÉ ZÁVODY

Kromě ambiciózních rozvojových plánů v Bruntálu mají MTX v plánu investovat do nových technologií také v Břidličné. Bohužel Břidličná leží v sevřeném údolí, které nenabízí moc prostoru pro další rozvoj, takže v rámci reorganizace bude část výroby hliníkových obalů přesunuta do Bruntálu.

„Ve směru k Osramu vznikne nová kovárna a obrobna. Máme pozemek, na kterém plánujeme novou tiskárnu Al Investu, neboli postaru zušlechťovnu. Letos se nám směnou podařilo získat pozemek, který navazuje na průmyslovou zónu v Zahradní ulici, takže v Bruntálu máme až 200 tisíc metrů pro další rozvoj lehčího průmyslu, který souvisí s hliníkem. Hliník nás baví,“ představil situaci nad mapou celého průmyslového areálu David Bečvář.

DÍLY PRO FERRARI I STADLER

Strojmetal Aluminium Forging se proslavil jako dodavatel dílů pro nejnáročnější automobilky jako jsou Ferrari, Porsche či Maserati,

„Naše komponenty se využívají nejen do aut, ale pro dopravu obecně. Až někam pojedete vlaky Stadler, budete obklopeni našimi výrobky na podvozku i na sedadlech. Obecně je cílem hliníkových součástek zlehčování konstrukce, ale je to také o ceně. Hliník je na jednu stranu dražší, ale také lehčí něž jiné kovy. Takže hliník vyhrává hlavně tam, kde se na cenu moc nehledí,“ popsal David Bečvář výrobu pro sektor dopravy. Druhým nejvýznamnějším oborem jsou hliníkové fólie pro potravinářské obaly.

David Bečvář ujistil, že hliník, který vyrábí pro potravinářský průmysl, vůbec nepřichází do styku s potravinami.

„Všechna hliníková víčka co vidíte v obchodech, už mají na sobě vrstvu laku, jsou něčím potištěná. Teď je naším úkolem vymyslet takovou vrstvu, aby šla při recyklaci snadno ekologicky zase oddělit. Hledáme optimální technologii, jak hliník s tou vrstvou spojit a pak zase vyčistit. Je to důležité, protože v našich výrobcích je kolem 25 procent šrotu, neboli recyklovaného materiálu,“ vysvětlil Bečvář s tím, že ve Strojmetalu i v Al Investu hledají cesty, jak využívat co nejvíc odpadu. Ukázalo se, že ideální jsou například plechovky.

VÍC VYUŽÍT ŽELEZNICI

„Hliníkové ingoty, které nám slouží dnes, se vozí z Afriky nebo z Ruska. My bychom chtěli vystačit i s tím, co vyprodukuje Evropa. Proto hledáme možnosti čištění sesbíraného materiálu a vytříděného z komunálního odpadu. Našim finálním cílem je plně recyklovatelný obal,“ zakončil Bečvář s tím, že také plánují jak co nejvíc využít železniční dopravu v Bruntálu i v Břidličné. Také ostatní firmy v průmyslové zóně v Bruntálu by nejspíš využívaly železniční vlečku na dopravu materiálu.

„Zatím nám to nevychází ekonomicky, ale hledáme různé možnosti a věříme, že čas na budování železnice přejde,“ uzavřel Bečvář prezentaci záměrů MTX Group.