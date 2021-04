Tuto strategii oznámila jak Veolia ČR, která provozuje Teplárnu Karviná, tak i Elektrárna Dětmarovice. Ta patří Skupině ČEZ, která již deklarovala, že nejpozději po topné sezoně 2022-2023 odstaví v Elektrárně Dětmarovice tři uhelné bloky o celkovém výkonu 600 MW a místo nich vybuduje výkonné kogenerační jednotky, které zajistí kombinovanou výrobu elektřiny a zároveň tepla z plynu. Ty umožní pokračovat v dodávkách tepla do Orlové a Bohumína.

Kogenerační jednotky by měly být v provozu od roku 2024. „Kogenerační jednotky umožňují společnou výrobu elektřiny a tepla a znamenají finanční úsporu a zároveň vyšší ekologičnost a omezení úniku znečišťujících látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí,“ vysvětlil ředitel divize klasická energetika a člen představenstva ČEZ Ladislav Štěpánek.

V mezidobí po odstavení uhelných kotlů nepozději na jaře 2023, se bude teplo vyrábět spalováním plynu. „Jedna plynová kotelna už je k dispozici a druhá se staví,“ informoval mluvčí Skupiny ČEZ pro Severní Moravu a Slezsko Vladislav Sobol.

Zvítězí fotovoltaika?

Do roku 2027 by mělo být jasné, v jaké podobě bude Elektrárna Dětmarovice do budoucna fungovat. Zda bude paroplynová, nebo třeba fotovoltaická.

Kvůli ukončení provozu uhelných bloků však postupně přijde o práci část zaměstnanců elektrárny. „Letos plánujeme snížení počtu pracovních míst přibližně o deset procent. Další odchody budou následovat až po ukončení provozu bloků na konci roku 2022 nebo po konci topné sezóny v roce 2023. Předpokládám, že v maximální míře využijeme přirozené odchody, například do důchodu, a také že mnozí naši odborníci najdou uplatnění v dalších dceřiných společnostech Skupiny ČEZ,“ řekl generální ředitel Elektrárny Dětmarovice Martin Hančar.

Nové kotle a uzavření staré teplárny

Na dobu plynovou se připravují také v Teplárně Karviná, která patří společnosti Veolia Energie ČR. Firma urychluje modernizaci své teplárny a v první fázi postaví kotle na zemní plyn. Pět jich bude v areálu teplárny a další dva v blízkém okolí. Plynovod k teplárně už je vybudován.

„Bude to finančně i technicky náročné, ale přínosné. Přípravy už jsme zahájili,“ uvedl Pavel Míčka, technický ředitel a ředitel pro výkonnost společnosti Veolia Energie ČR s tím, že modernizace bude stát více než miliardu korun.

Dočasně však zůstane uhelná technologie, která se úplně odstaví po dokončení výstavby nového multipalivového kotle. To by mohlo nastat v roce 2026. Plynofikace výroby tepla z plynu je podpořena také plánováním uzavřením teplárny na Dole ČSA. Tamní teplárna už nesplňuje emisní limity do konce roku 2022 ji firma chce odstavit.

Rozhodnutí skupiny Veolia vítají i zástupci kraje. „Podporujeme tyto kroky. Zapadají do naší strategie a věříme, že to přispěje k celkovému snížení závislosti průmyslu a energetiky našeho kraje na uhlí,“ řekl Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Stavba multifunčního kotle se odkládá

Kvůli upřednostnění budování plynových technologií společnost Veolia ČR posunuje několik let plánovanou a připravovanou stavbu multipalivového kotle, který měl být prvním svého druhu v České republice.

Jako palivo se v něm používá biomasa a tzv. tuhá alternativní paliva (TAP), vyrobená z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Projekt má schválenou studii vlivu vlivu na životní prostředí (EIA), zadrhlo se však územní řízením, které začala napadat některá ekologická sdružení.