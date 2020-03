Nařízení vlády o vymezeném čase pro nakupování seniorů vnímají jednotlivé generace různě. A ti, u kterých je dosažení pětašedesátileté hranice s otazníkem, chodí s občankami v natažených rukou.

Je 7.50 hodin ráno a před hypermarketem Globus v Opavské ulici u Poruby už stojí zástup seniorů. Zdejší obchod totiž otevírá až za deset minut. Odbíjí osmá a ochranka, která byla pro tyto dny posílena, vpouští lidi do prodejny. Neznat souvislosti, vsadili byste se, že přijel autobusový zájezd.

HLAVNĚ ŽE TU JE PIVO A KOŘALKA…

Lidé se po obří prodejně rozprchávají do všech myslitelných sekcí. „Ať je plno, nebo ne, do obchodu chodím vždy ve stejný čas. Hlavně že tu je pivo a kořalka,“ svěřuje se jeden z prvních pondělních zákazníků. „Je to hygieničtější, protože jsme tady první,“ dodává jiná seniorka.



Na spoustě z nich žádný krizový stav nepoznáte, stejně jako například na Blance Gavlovské z Poruby. „Manžel je na horách, já mám nějaké penízky, tak si chci v klidu nakoupit. Mám teď čas na věci, které jsem dřív nestíhala,“ nachází Blanka Gavlovská na současné pandemii i pozitiva.

„Dostala jsem se do období klidu, nemusím hlídat v Praze vnoučata, nic mě netlačí, nemusím do divadla nebo na vlasy. V podstatě mám prázdniny, pocítila jsem obrovskou úlevu od života,“ rozpovídá se vitální seniorka, někdejší horolezkyně.

Spoustě lidí se na zavedených opatřeních líbí, že díky dostatku baleného zboží se netvoří fronty a díky přeorganizování prodejny se lidé nekumulují u sebe. Najdou se však výjimky, které se tlačí, zdá se, už jen z principu. Jako by jim dvacet minut po otevření měli ostatní vše vykoupit.

NAŠINEC NEBUDE NIKDY SPOKOJENÝ

Naprostá většina nakupujících je ale naštěstí uvolněná. Tak jako Antonín Grygarčík ze Lhotky, jemuž však hnuli žlučí všichni škarohlídi.

Vláda opět změnila čas pro seniory

Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 8 do 10 hodin. Omezení pro ostatní nakupující se tak posune na o hodinu pozdější dobu, aby měli ostatní lidé prostor nakupovat mezi 7. a 8. hodinou například cestou do práce. Nemožnost nákupu svačiny do práce totiž spousta pracujících lidí kritizovala. Po zasedání vlády to v pondělí v podvečer řekl vicepremiér Karel Havlíček.

Dodal, že obchody do 500 metrů čtverečních už nově žádná omezení mít nebudou. Změna cílí především na malé obchody v obcích, kde je mnohdy jediná prodejna. Pokud tam ale dorazí senior, musí být zvýhodněn. Pro upřesnění je dobré uvést, že senioři mohou nakupovat kdykoliv během dne, ve stanovený čas do prodejny však nesmí mladší lidé.

„Český člověk nikdy nebude spokojený, máme holt už takovou debilní náturu. I kdyby bylo otevřené do čtvrt na deset, někdo zas bude brblat, proč není do půl. Tak to je a basta, tak se s tím smiřte,“ vyzývá podrážděné lidi, kterým se na malý okamžik sám stává, poté ale vydechne a uvolněný pokračuje v nákupu.

„Vždyť tady máme ještě pohodu, mám dceru ve Španělsku, a tam je to šílené. Když tam přijdete k supermarketu ve dvou a někdo vás uvidí, hned dostanete pokutu 600 euro, bez pardonu. A my si tady pořád budeme stěžovat,“ dodává, než zamíří k zelenině, kde navrhuje, že dočasná opatření pro eliminaci front by nechal natrvalo. A není sám.

V 9.00 hodin (v pondělí v podvečer se čas vyhrazený seniorům opět změnil, pozn. red.) do prodejny míří druhá vlna, která před vstupem dlouhé minuty nabírala na síle.

Připletla se k ním i jedna seniorka, jak sama dodává, kterou jde slyšet na celé kolo.

Podívejte se na víkendové nakupování seniorů v Ostravě:

„To zas mohla vymyslet jen naše vláda. Jdu nakupovat, kdy chci. A kterých důchodcům se to nelíbí, ať si zalezou kamsi pod zem nebo sedí doma. Jestli se mám nakazit, tak se nakazím i tak,“ štěká.

„Jméno vám řeknu, nechci být od našich důchodců z baráku ukřižovaná,“ zaujímá obrannou strategii, než vyrazí k druhému výpadu.

„Já si můžu jít nakoupit, kdy chci, tak proč omezovat mladší. Děcka chtějí ráno snídat a mladí nemůžou jít nakoupit, to se mi nelíbí. Gumové rohlíky z večera už nejsou ono.“

„Hrůza. Tak teď si konečně můžeme nakoupit i my,“ přehánějí už to někteří mladší, produktivní lidé. Také stavař Dalibor Hečko by uvítal, kdyby si bezprostředně po otevření obchodu mohl jít nakoupit pracující lid. „Co mám ale dělat, vztekat se kvůli tomu nebudu,“ říká racionálně.

„Já si naopak myslím, že je to správné,“ soudí Iveta Kluzová. „Staří lidé jsou nejohroženější, tak ať si v klidu nakoupí ráno. Někteří tak byli zvyklí nakupovat, ano, ale tohle je vážné. A hladem přece nikdo neumře.“ To bychom si měli uvědomit my všichni.

K TÉMATU

Pohledem ředitele Globusu Martina Válka



Jaká bezpečnostní opatření nyní musejí obchodní řetězce dodržovat? Jak se změnil chod supermarketů? A na co obchodníci apelují u zákazníků? O tom jsme si krátce popovídali s Martinem Válkem, ředitelem hypermarketu Globus v Ostravě-Plesné.



„Globus vždy byl o kontaktu mezi prodávajícím a zákazníkem. Teď ale musíme chránit jak je, tak sebe. Pokladny jsme vybavili plexiskly, všechny úseky nyní také máme pouze s baleným zbožím. Řeznictví, lahůdky, sýry, ryby, všude jsme odstranili čelní skla, aby se lidé mohli obsluhovat sami. Všechno je nabalené v různé gramáži,“ říká Válek s tím, že možnost volby je jen u pečiva, byť například chléb je také pouze balený.



„U pečiva, ovoce a zeleniny, jsme vytvořili více menších ostrůvků, aby se zákazníci rozptýlili. Sladké a slané pečivo jsme promíchali, ať nejsou všichni u sebe. V každé samoobslužné zóně máme spoustu jednorázových rukavic, stejně tak u vstupu, kde je také dezinfekce,“ vysvětluje ředitel s tím, že každý vozík, košík nebo skener je před předáním dalšímu zákazníkovi řádně vydezinfikován.



Válek apeluje na rodiny, aby do obchodu vysílali jen jednoho zástupce, přál by si také, aby konzervativní zákazníci bořili stereotypy a využívali více samoobslužného nakupování Scan and go se skenery či ve vlastních mobilech, případně aby alespoň využívali samoobslužných pokladen. „Ráno, kdy jsou zde senioři, se ale stejně tvoří fronty u pokladních pásů. Proto jsme tam alespoň umístili pokladny, které samy přijímají mince a bankovky, abychom omezili styk s pokladními,“ vysvětluje muž, který celé ráno svědomitě „pendluje“ po „place“.Větší počty lidí podle něj chodí vždy ve vlnách, což koresponduje s novými nařízeními, vydávanými vládou. A jak v Globus udohlíží na to, aby ráno nakupovali pouze senioři? „Někdy je velmi těžké odhadovat věk lidí, navíc pod rouškou. Nemáme kapacity ani oprávnění kontrolovat občanky zákazníků. Velké procento lidí však chodí automaticky s občankou v natažené ruce, stejně jako jsme se kdysi my legitimovali na diskotékách,“ bere Martin Válek stávající situaci s humorem. „Když si samozřejmě nejsme jistí, jen se zákazníka dotážeme, je-li mu už pětašedesát. Ale od prvního dne, kdy nařízení vešlo v platnost, jsou lidé disciplinovaní,“ přiznává.

Jsme furt "kraj razovity" a takto propagujeme roušky: