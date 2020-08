Zpět do středověké podoby se už nikdy nevrátí. Chodec v rozlehlém prostoru nemá moc důvodů se zastavit, takže náměstí se vylidňuje. Co s tím? Odpověď hledala architektonická soutěž v roce 2018.

Architektonická soutěž

Nejpozději na jaře bude mít Krnov k dispozici podrobnou studii na úpravu náměstí. Zpracuje ji společnost ATELIER 111 architekti, která získala 2. cenu v urbanisticko-architektonické soutěži, když první cena nebyla udělena.

Tato studie bude sloužit k výběru zpracovatele projektové dokumentace. „Cena za poskytnutí autorských práv městu k návrhu a podrobnou studii byla stanovena na 700 tisíc korun bez DPH,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Architekti ve studii detailně rozpracují svůj návrh. Přestože Krnované si na své náměstí nezvyklých měřítek a proporcí zvykli, architekti by umístili do středu dva bloky. Těmi vymezují prostor pro budoucí Dolní náměstí u radnice a Horní náměstí. Dolní náměstí u radnice určené k reprezentativním společenským událostem, a na Horním náměstí by se měly odehrávat kulturní akce a pravidelné trhy.

Vize budoucnosti

Starosta Krnova Tomáš Hradil okamžitě ujistil Krnovany, že jde pouze o vizi architektů, ale v dohledné době se na náměstí rozhodně žádná zástavba nechystá.

„Upravená podoba náměstí bude na případnou zástavbu sice lépe připravena, ale sami architekti ale vizualizaci nazývají „za 50 let“. Osobně si myslím, že by v centru mělo vzniknout více domů a bytů,“ ujistil starosta Hradil s tím, že rozhodně bude mít přednost Náměstí Minoritů, prostor tržnice na Ulici U požárníků nebo přístavba nad Priorem.

Zatímco výstavba domů na náměstí je záležitost vzdálené budoucnosti, v dohledné době se počítá úpravou zelených a dlážděných ploch. Architekti počítají s tím, že z náměstí úplně zmizí asfalt. Po úpravách bude mnohem lépe sloužit akcím a trhům.

Objeví se zde dva nové výrazné vodní prvky. Na budoucím Horním náměstí by to měly být trysky chrlící vodu přímo z dlažby, a na Dolním náměstí by měla stát kašna. Tu ještě doplní odlitek 3D modelu města s odkazem na předválečnou urbanistickou strukturu. Oba parčíky projdou úpravami, ale zůstanou zachované. Přibudou zajímavé odpočinkové lavičky a mobilíář, aby zvýšily „obytnost prostranství“, kde kde by obyvatelé Krnova i návštěvníci chtěli trávit svůj volný čas. .

Také se už dnes pracuje na tom, aby se na náměstí vrátila autobusová, nebo spíš elektrobusová zastávka.

„Většina vzrostlých stromů zůstane ponechána, předpokládáme pouze odstranění křovin a stromů ve špatném stavu,“uvádějí architekti.

Starosta: Na etapy a žádný spěch

„Přiznám se, že s touto akcí vysloveně nechvátáme. Město připravuje řadu velkých projektů a abychom je ufinancovali, musíme je rozložit v čase. Pokusíme se akci chytře etapizovat. Nesmí se stát to, co na zimním stadionu, kde budujeme druhou tribunu s dvanáctiletým zpožděním,“ odpovídá starosta Hradil na dotazy ohledně realizace.

Se zajímavým námětem do diskuse o náměstí přispěla starostka Zátoru Salome Sýkorová.

„Bydlet v centru, to byla vždy a bude moc dobrá adresa , ale neuvažujete o parkovacím domě, nebo podzemních garážích? Samozřejmě dle možností. Jinak krnovské náměstí je moc hezké a s vodními prvky to bude pecka,“ vznesla svůj postřeh Sýkorová.

Podle Tomáše Hradila se o parkovacím domě v centru uvažuje hned za Hlavním náměstím na Náměstí Minoritů. „Přiznám se ale, že jsem byl dost nemile překvapený tím, kolik parkovací dům stojí. Takže nám nezbyde než zkoušet hledat externí zdroje financí, samo město to neutáhne,“ reagoval Hradil.

Více rezidentů i bez zástavby náměstí

Starosta předpokládá, že obchodům na náměstí víc než snížení nájmů pomůže více lidí, kteří bydlí v centru. Je otázkou, zda rezidenti ocení spíš zeleň nebo zástavbu.

„Když se nám podaří zastavět náměstí Minoritů a celkově vytvořit nové možnosti bydlení v okolí Hlavního náměstí, je možné, že bude v centru bydlet mnohem víc lidí a dojdeme k tomu, že ty parčíky tam budeme chtít zachovat jako pobytovou plochu. Přeci jen dnes žijeme a trávíme čas jinak, než lidé před válkou. Taky si nemyslím, že je nutné kopírovat minulost ze sta procent. Naprosto chápu příznivce zástavby i ty, kteří zastavět nechtějí. Zatím ji neplánujeme a k debatě se můžeme vrátit třeba za deset let,“ uzavřel starosta Tomáš Hradil s tím, že není nutné zastavovat Hlavní náměstí, dokud je v jeho okolí je stále dost proluk k využití.