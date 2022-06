"Naše firma Podlahy Adámek se zabývá pokládkou podlahových krytin na klíč. To znamená, že jsme schopni zákazníkům zajistit vše, co se nové podlahy týká. Na začátku přijedeme k zákazníkovi změřit prostory, poskytneme mu konzultaci ohledně podkladu, pomůžeme s výběrem krytiny či dekoru. Vše probíhá bezplatně. Pro lepší představivost máme vždy po ruce celou řadu vzorníků," vysvětluje majitel Marcel Adámek s tím, že po schválení nacenění se pouští do práce.