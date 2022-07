Beskydská hospůdka na Opálené, skvělé borůvkové knedlíky, likér a portáši

„S projektem jsme laborovali asi pět let, protože do toho vstoupil covid, ale vždy, když mně v Ostravě něco chybělo, tak jsem se rozhodl to tady otevřít. Ať už to byla kvalitní japonská nebo thajská kuchyně nebo teď pekárna s neapolskou pizzou,“ vysvětluje majitel Tomáš Polák, jehož k celému nápadu vlastní pekárny přivedl kamarád a hudebník Nikos Kuluris z kapely Kryštof, který je také zapálený pekař. Doma si peče vynikající chléb a o kvásek se neváhá podělit i s dalšími nadšenci. Má i vlastní blog. Také Tomáš Polák litoval, že jeho chléb nemůže mít častěji. Až se přátelé rozhodli založit vlastní pekárnu, jejímž hnacím motorem bude vedle chlebů s nejrůznějším obložením pravá neapolská pizza.

Chléb od hudebníka i podle staré receptury

„Je úplně jiná, než na jakou je Ostrava zvyklá. Je vláčná, mokrá, když si vezmete osminku pizzy, zarolujte si ji,“ radí restauratér, který se učil v Hiltonu. Základem jsou čerstvé a kvalitní suroviny, olivový olej dokonce Kuluris dováží až z Kréty. „Vedle deseti druhů pizzy máme dva druhy chleba – jeden jsme pojmenovali Nikos, protože je to stoprocentně Nikosova receptura s olivovým olejem a je vhodný ke grilovaným masům nebo s máslem, druhý jsme chtěli mít běžnější a lokálnější, takže jsme oživili starší regionální recepturu kváskového chleba s přidanými vařenými brambory. Nazvali jsme jej regionálně kobzol,“ představuje nabídku Tomáš Polák.

Plzeň za pět korun! Pivaři v Ostravě jásali. Ne však dlouho

Pecka, která se nyní skládá z asi desetičlenného týmu, peče také speciální toustový chléb, bagetu a každý den alespoň jedno sladké pečivo, když lidé dorazí na snídani. „Hodně prostředků jsme investovali i do výroby croissantů, ale nejprve chceme klást důraz na kynuté pečení a pak až důrazněji přejít k croissantovému těstu, které je vysoká škola pečení,“ představuje plány majitel.

Celý projekt startuje v době, kdy kvůli situaci na trhu skončilo asi deset procent registrovaných pekáren v Česku kdy a vstupní náklady provozovatelům rostou téměř každý týden. „Za dvacet let v oboru jsem nic takového nezažil. Pětinásobný rozdíl ale nemůžete promítnout do ceny zákazníkům, snažíme se nacházet úsporná opatření u nás. Zkrátka to tak vyšlo, ale jdeme do toho. Věříme, že máme exkluzivní a výjimečný produkt, který nás podrží,“ je přesvědčen Polák.

Pizza za minutu

Váhu jeho slovům dodává fakt, že i nyní – stejně jako když „rozbíhal“ své předchozí projekty – se obrátil na ty nejlepší mistry v oboru v zemi. Pizzu mu pomáhali vyladit provozovatelé Pizzy Nuova vyhlášeného řetězce Ambiente a o pravidlech pekárny jej poučovali ti, jež stojí za téměř všemi řemeslnými pekárnami u nás.

VIDEO: Takto se v Ostravě ničí i kradou sdílená kola, strážníci zasahují

Pecka byla otevřena už pro nedávné hudební festivaly, plnohodnotný provoz v ní ale začíná až nyní. Otevřeno má denně, od posledního červencového týdne od 8 do 20 hodin. Cena pizzy začíná na 169 korunách, chlebové speciality na 89 korunách. Výhodou je bezplatné parkování. Mimochodem, věděli jste, že neapolskou pizzu v Pecce pečou jen 60 až 90 vteřin nebo že od podzimu, kdy mu odpadne časté koncertování a cesty na Krétu, bude pečivo pro hosty péct téměř denně sám Nikos Kuluris?