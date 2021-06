Novým výkonným ředitelem hutního podniku Liberty Ostrava (LO) byl jmenován Aleksandr Ivanov. Pracoval 20 let ve vedení různých podniků, naposledy jako ředitel pro výrobu v ukrajinské integrované huti Krivoj Rog.

Huť vedl do konce loňského roku generální ředitel Pascal Genest. Poté co z osobních důvodů odešel, převzal jeho funkci dočasně Paramjit Kahlon, který je generálním ředitelem hutí a těžebních podniků skupiny Liberty Steel Group, do níž ostravská huť patří. Nyní přebírá vedení LO Ivanov, ve své funkci bude podřízen představenstvu firmy.