Co tady však už dlouho zoufale chybí, je prodejna s potravinami, která sice původně bývala v nákupním středisku Jadranka u tržnice, ale i tu už před mnoha lety obsadili vietnamští obchodníci. Stejný osud potkal prodejnu bývalé zeleniny hned naproti na rohu ve Fryštátské ulici, kde dlouhé roky bývalo dobře zásobené železářství, dvě prodejny se zmrzlinou, grill bar a cukrárna. Na náměstí, jemuž dominuje zámek, fungoval také hotel.

Dnes jsou nejen ve Fryštátské ulice, ale i v Hrnčířské i Zámecké hlavně pobočky bank a pojišťoven. Z bývalé vyhlášené lázeňské cukrárny naproti radnici je dnes pobočka firmy zabývající se finančním poradenstvím. „Nabídka obchodů je tady na náměstí a v blízkém okolí zoufalá. Už ani ten Prior není, co býval,“ postěžovala starší žena, která se ve slunném podzimním dopoledni vyhřívá na sluníčku na lavičce.

Prior jako jediný přežil

Co však přežilo uplynulých 30 let, je právě zmíněný obchodní dům Prior ležící pár kroků od náměstí, kousek od hlavní třídy 17. listopadu. Toto bylo podobně jako v mnoha jiných městech do roku 1989 hlavní centrum nákupů obyvatel města.

„Tam se dalo koupit všechno. Od papírnictví, drogerie, sportovní potřeb, knih přes látky, oblečení, domácí potřeby až po koberce,“ vzpomíná jeden z bývalých zaměstnanců, který v OD Prior dlouhé roky dělal vedoucí jedné z prodejen. Nechce sice uvést své jméno, ale pro Deník zavzpomínal, jak se zejména před Vánocemi stály před Priorem dlouhé fronty na vánoční dárky.

To potvrzuje i Sabina Grančaiová, která v Prioru dlouhé roky pracovala. „Tam se fakt dalo koupit všechno. Ráda na tu dobu vzpomínám,“ říká žena, která dnes prodává v malém obchůdku s potravinami ve Fryštátské ulici. Jediné prodejně tohoto druhu v centru města. Tedy s výjimkou prodejny Hruška v nedalekém Prioru. OD Prior za uplynulých 30 let jednou změnil název a byl na pár let to byl obchodním dům Trefa. Na přelomu tisíciletí ale změnil majitele a vrátil se k původnímu názvu Prior. Jeho vlastník vsadil na levné zboží, které každý nevyhledává, ale nakoupit se tam dá.

Chybí obchod s potravinami

Sabina Grančaiová potvrzuje, že dobrý obchod s potravinami v centru Karviné lidem chybí. „Určitě. Ale zase je to dobré pro nás, protože náš obchod prosperuje, paní vedoucí je spokojená. Chodí nám sem nejen lidé, co v centru pracují či procházejí, ale i lidé ze sídliště nebo z Darkova,“ říká.

Jak už bylo řečeno, počínaje divokými 90. léty se spektrum obchodů na náměstí a v jeho okolí značně proměnilo. Fungovaly tu prodejny se zlatem a šperky, bylo tu hračkářství, pizzerie, čajovna, prodejna sportovního zboží, domácích potřeb i lékárna. To všechno je pryč a za tímto zbožím musí lidé do obchodních center k vlakovému nádraží nebo na druhou stranu města, kde najdou Tesco, Lidl, Penny. Bývalou velkou prodejnu koberců dnes provozují Vietnamci. Ale kromě koberců tam koupíte skoro všechno.

Blýská se na lepší časy?

Když už byla zmínka o Prioru, který přežil uplynulých 30 let a dál funguje, je třeba zmínit i Fryštátskou pivnici, které místní neřeknou jinak než „bečky“, kam se na dobré pivo chodilo před rokem 1989 a chodí se dodnes. Už několik let tam vaší vlastní pivo – Fryštátský ležák – a o zákazníky nemají nouze. Není to vůbec stylová restaurace, ale klasická pivnice, kde si rezavý mok vychutnáte pod klenutými stropy a v zimě sálá teplo z kamen, v nichž se topí dřevem.

Po mnoha letech, kdy byla jejich fasáda zakryta nevzhlednou plachtou, opět září také fasády tří historických domů, které nechalo město kompletně opravit. Až ožijí prostory v suterénu, bude nabídka obchodů a služeb na náměstí zase pestřejší. V rohovém domě č. 33 má vzniknout restaurace, ve vedlejším domě bude prodejna obuvi a zdravé výživy. V prostorách v 1. patře v domě č. 34 má být městské informační centrum a galerie. Ve vrchních patrech domů bude k dispozici šest bytů.