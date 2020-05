„Tankové a z krýglu, to je nejlepší…“ oblizuje se Tomáš živící se jako masér olomouckých hokejistů. Je klasickým českým pivařem, na nouzový stav vyvolaný čínskou nákazou nevzpomíná v dobrém. „Doma i na zahradě jen lahvové z basy a musel jsem to vydržet,“ nechává se slyšet.

Michal coby provozní Arrowsu – a rovněž aktuální nejsympatičtější mistr výčepní v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender – říká, že kvůli koronaviru mají za sebou dva měsíce nečinnosti. „Zavřít jsme museli právě, když se konal tradiční irský víkend. Akce se zrušila a rezervačky odvolaly,“ uvádí.

Jelikož je podnik na baseballovém stadionu (v čase nejpřísnějších opatření nepřístupném tak jako ostatní sportoviště) nezavádějí zde ani prodej z okénka. „Jen obvolali náš štamgasty, ať se zastavíme, a rozdali mezi nás posledních padesát litrů piva z tanku. Půjčovali i džbánky,“ komentuje to Tomáš.

Provozní podotýká, že v Arrowsu zůstává celý původní tým. Deset stálých zaměstnanců. „COVID-19 nikdo z nás nechytil. A ani hosté navracející se po otevření se o tom, že by byli nemocní nezmiňují,“ konstatuje Michal. V době, kdy je restaurace mimo provoz, uvnitř i venku běží renovace a úpravy.

„První den obnoveného provozu jsem nestihl. Druhý jsem si zašel, třetí bylo hodně škaredě a zase to skončilo,“ popisuje Tomáš s tím, že štamgasti se scházejí hned od začátku. Na zahrádce, kde bývá otevřeno od třetí hodiny odpolední. A okolo šesté už tu mívají plno. Kapacita je přitom sto hostů.

„Je vidět, že čepované pivo lidem chybělo. Všichni se jen těšili, až si budou moci zajít,“ poznamenává provozní Arrowsu. A poukazuje na pořád platná hygienická opatření v souvislosti s hrozbou čínské nákazy. Nařízené rozestupy jsou dokonce na pisoárech, prostřední ze tří se ještě nesmí používat…

„Tři velké piva a jeden šnytek, to je taková má norma. Jen v pátek někdy více, když další den nemusím do práce,“ prozrazuje Tomáš chodící do restaurace specializující se na plzeňské pivo a kuchyni amerického stylu sedmým rokem. Od pondělí bude moci dovnitř a těší se na akci 1+1 pivo gratis!