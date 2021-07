Manažeři plzeňské Škody a Českých drah (ČD) zde pokřtili první hotovou push-pull soupravu pro Moravskoslezský kraj.

Celkem pět těchto vlaků bude podle zástupců obou firem vozit cestující ještě před koncem roku. Nyní zbývá dokončit jen některé testy, které probíhají na okruhu už od dubna. Souprava při prezentaci na okruhu kroužila s elektrickou lokomotivou řady 380, České dráhy ji ale objednaly pro trať z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm, kde s ní (a dalšími čtyřmi) bude spojena dieselová lokomotiva řady 750.7 (Brejlovec). A to do doby, než bude trať elektrifikována.

Zdroj: Youtube

„Jsem přesvědčen, že bude fungovat dobře a najde si další zákazníky. Chceme s tímto vlakem uspět na evropském trhu,“ uvedl prezident Škody Petr Brzezina. Podle senior viceprezidenta Tomáše Ignačáka je hlavní výhodou nového vlaku flexibilita (může jezdit s různými lokomotivami) a modularita (lze vkládat další vozy a měnit kapacitu). Dráhy si objednaly třívozové soupravy.

„Tento vlak může přispět k rozvoji hlavně v příměstské a regionální dopravě,“ řekl Ignačák a připomněl, že souprava vychází z NIM Expressu, který Škoda dodala do Bavorska. Na první pohled má ale například širší schody do patra.

„Jde o první vlaky tohoto typu na území České republiky, které budou v základní sestavě složené z jednoho řídicího a dvou vložených vozů,“ doplnil člen představenstva ČD Jiří Ješeta.

Maximální rychlost souprav je 160 km/h (maximum Brejlovce je nicméně 100 km/h), jsou částečně nízkopodlažní pro bezbariérový přístup z nástupiště s výškou 55 centimetrů. Souprava je vybavena Wi-Fi a ETCS, je dlouhá 80 metrů a nabízí 356 míst k sezení (z toho deset v 1. třídě).

Podle Ignačáka je výhodou vlaku nízká hmotnost, prázdný vložený vůz váží 47 tun, což má být méně než u konkurenčních vlaků.

Dráhy si pět jednotek objednaly v březnu 2019 za zhruba miliardu korun. Dotaz, zda má Škoda s těmito vlaky rozjednané i další obchodní případy, nechal Ignačák bez komentáře.