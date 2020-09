Tři stovky nových bytů mají vyrůst v opavských Dukelských kasárnách, v prostřední části označované jako B, a to na ploše zhruba 3,8 hektaru. Radní už schválili smlouvu, podle které město tuto lokalitu prodá soukromému investorovi, společnosti JTA exklusive. Vše ještě musí odklepnout zastupitelé.

V lednu měli o koupi zájem čtyři subjekty, město jim tehdy na jejich žádost prodloužilo termín pro předkládání konkrétních nabídek. Posléze dorazily na magistrát dvě oficiální nabídky, z nichž komise doporučila radním ke schválení ostravského investora, firmu JTA exklusive. A radní tuto variantu posvětili.

„Koncepce, kterou předložili, ať už z hlediska urbanistického, architektonického, celková příprava, se komisi více zamlouvala. Původně jsme počítali, že za pozemek získáme 35 milionů korun, nakonec ale dostaneme 51 milionů. Ve smlouvě je přesně definována doba, kdy se má zahájit stavba. Hotovo by mělo být do osmi let. Bude se stavět v etapách, do čtyř let musí být na světe veškerá povolení, za další čtyři roky má být vše uzavřeno,“ uvedl opavský primátor Tomáš Navrátil.

Dukelská kasárna mají kromě této prostřední části B dále lokalitu A, kde stojí historické budovy. Ty chce město zrevitalizovat a zachovat, vyrůst by zde měly byty pro mladé rodiny a seniory.

„Aktuálně probíhá studie, která by měla být hotová do poloviny září, pak na ni navazujeme dál,“ dodal primátor. Co se části C týká, zde se nachází heliport, travnaté hřiště a své sídlo zde mají menší obchodníci. Tento prodej ale ještě není definitivní. Poslední slovo totiž budou mít zastupitelé, kteří se mají kasárnami zabývat na svém jednání v pondělí 7. září.

Konec podávání informací?

A kromě toho, zda lokalitu zmíněné firmě prodat, možná na zastupitelstvu přijde řada i na podávání informací z radnice směrem k opozičním zastupitelům. Radní si totiž v srpnu schválili nový jednací řád.

„Na rovinu, nic o prodeji nevíme. Bývalo dobrým letitým zvykem, že všichni, kteří o to požádali, obdrželi materiály, které se měly na radě projednávat, dopředu. Ale to už je jinak, protože rada si změnila jednací řád s tím, že z toho tady toto informování vypustili. Určitě na to přijde na zastupitelstvu řeč, protože je to „velký posun“ ve vzájemné komunikaci. Ať už to souvisí s Dukelskými kasárnami nebo s něčím jiným, to se můžeme jen domnívat. My tedy poté dostaneme materiály až s usnesením. A to je pochopitelně v případě strategické investice nešťastným samo o sobě,“ řekl naší redakci den po jednání rady minulý týden, ve čtvrtek 27. srpna opoziční zastupitel Marek Veselý (ODS) a dodal:

„V souvislosti s Dukelskými kasárnami je pro mě důležité všechno. Protože jde o celkem rozsáhlé území a my jsme vždy měli zájem, ať se tam dostane seriózní investor, který naplní představu města, bude s ním komunikovat a maximalizovat přínos pro obec. A samozřejmě ani cena není nedůležitá.“