Jana Černošková vzpomínala, jak její ledvinovou koliku doprovázela velká bolest a udělalo se jí zle. „Při vyšetření zjistili, že mám zhoubný nádor na ledvině. Pan primář mi nabídl operaci robotem. Bála jsme se, je to přece jen ledvina, on mi ale všechno vysvětlil, a tak jsem na tu operaci šla,“ řekla, Jana Černošková, která kdysi pracovala jako ekonom ve výrobně vánočních ozdob.

Operace trvala asi dvě a půl hodiny a krátce po ní se Jana Černošková cítila dobře, jenže po nějakém čase se opět objevily problémy a vyšetření objevilo nádor na druhé ledvině. „Operace byla téměř na den po roce. Trvala čtyři hodiny. Bylo to pro mě pokaždé psychicky náročné. Díky panu primáři, který mi to trpělivě a podrobně vysvětlil, jsem ten stres odbourala a jsem mu za to velmi vděčná,“ pokračovala Jana Černošková a posléze dodala, že dnes se opět cítí dobře, po operacích má navíc na břiše pouze tři malé jizvičky.

Právě šetrný přístup k pacientovi je jednou z věcí, kterou primář Jan Novák na robotu oceňuje. Upřesnil, že robot je v novojičínské nemocnici už od roku 2008. „Naše pracoviště bylo nejprve vybaveno systémem Da Vinci S, což byla první generace robotického systému, od roku 2016 jsme vybaveni nejdokonalejším, nejmodernějším systémem Xi. Od toho roku se robotická operativa rozběhla naplno,“ poznamenal Jan Novák.

V urologii robot pomáhá zejména u onkologických diagnóz. „Nejčastěji se jedná o operace rakovinou postižené prostaty, dalším častým onkologickým výkonem je resekce ledviny. Je to záchovný výkon, kdy ledvina zůstává, odstraňuje se pouze nádorové ložisko,“ uvedl Jan Novák.

Primář Novák doplnil, že při klasické operaci by jeho pacientka Jana Černošková měla na těle velký řez. „Operace prostřednictvím robota šetří břišní stěnu pacienta, pacient je po operaci schopen velmi rychle se postavit na nohy a přijímat opět tekutiny, jídlo, tak, aby se co nejdříve dostal do kondice. Velmi brzy může dělat činnosti jako dříve,“ vyzdvihl Jan Novák výhody robotické operace pro pacienta.

V současné době v novojičínské nemocnici pomocí robota provádějí také chirurgické i gynekologické operace. Jan Novák nastínil, že v budoucnu by mohli tímto robotem operovat také odborníci na krční onemocnění a hrudní chirurgové. „Ti samozřejmě nemají tak velké spektrum výkonů, kde to využijí. Pro nás je to důležité, protože ty orgány jsou špatně přístupné a naše výkony jsou minimálně z poloviny rekonstrukční,“ doplnil.

Když Jan Novák operuje, ovládá robota joysticky i pedály, tedy rukama i nohama. Jako příklad uvedl, že levá noha je k přepínání nástrojů a ovládání kamery. „Člověk to musí dostat pod kůži, aby si nespletl pedály, jinak by mohl nastat problém. Ale už s tím mám dlouhodobou praxi a musím konstatovat, že je to až neskutečné, kolik funkcí ten přístroj nabízí. Je to pro nás i pro pacienty skvělé zařízení,“ uzavřel Jan Novák a vydal se na sál provést operaci s číslem 2000.