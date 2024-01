V kunčické huti pracuje od roku 1985, od svých 18 let, a zná ji jako málokdo. Zažil podnik za socialismu i v dobách privatizace v 90. letech a jako odborář poznal i jeho oba indické majitele (Lakšmí Mittal a Sanjeev Gupta, pozn. red.). Má tedy srovnání.

Ivo Kovařík, místopředseda odborů závodu Rourovna, Liberty. Ostrava | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„S každým majitelem huti přišla nějaká krize, ale vždycky jsme se z toho vyhrabali. Ovšem to, co je teď, jsem nezažil,“ kroutí hlavou šestapadesátiletý Ivo Kovařík.

Největší hutní firma v České republice Liberty Ostrava, dříve Mittal a před rokem 1989 Nová huť Klementa Gottwalda, je v krizi. Provozy před Vánocemi utichly, zaměstnanci jsou už tři týdny doma. Kdy se vrátí do práce, nevědí. Podle původních předpokladů to mělo být 3. ledna, pak desátého. Aktuálně je ve hře datum 16. ledna, ale kdoví…

Někteří už si prý našli práci a odešli

Dělník z rourovny a odborář v jedné osobě situaci bedlivě sleduje, stejně jako asi všichni z huti. A nevěří v brzký návrat do práce: „Myslím, že huť se v lednu nerozjede. Nicméně jsem optimista a věřím, že celá huť nepadne. Možná se to rozkouskuje, ale některé provozy přežijí."

Jako příklad udává svůj závod, tedy rourovnu. „Zakázky máme, takže my můžeme normálně vyrábět,“ říká.

Přiznává ale, že jeho optimistický pohled na současné dění v Liberty, nesdílí všichni zaměstnanci. „Je pár jedinců ve firmě, co si našli práci a odešli. Není jich moc, ale jsou,“ popisuje.

Takto se rozhodují častěji ti mladší. On coby matador se k takovému kroku zatím nechystá. „Nerad bych odcházel, myslím si, že o té práci za ty roky něco vím a nechce se mi v tomhle věku někde začínat „od píky“. Taky je mi jasné, že na mě nikde s otevřenou náručí nečekají, takže vyčkávám, co bude,“ dodává havířovský rodák Ivo Kovařík s poznámkou, že na předčasný důchod zatím nemá nárok.

Dojde celá výplata? Doufáme, říká muž

Zaměstnanci Liberty berou mzdu v plné výši, i když nechodí do práce. „Zatím to nikdo nezpochybnil. Uvidíme v pondělí, kdy by měla přijít výplata. Pro nás jako zaměstnance je to v dané situaci dobré. Kde je ale nějaká perspektiva, jistota?“ ptá se Ivo Kovařík.

Prozrazuje, že děti má dospělé, neplatí žádnou hypotéku, a tak má nějaké peníze našetřené. „Chvíli bych přežil. A pokud by přece jen podnik skončil, mají zaměstnanci nárok na odstupné. Já mám nárok na třináct platů. Pak bych začal řešit, co dál,“ přiznává odborář.

Jedna z variant je, že by zkusil štěstí v Třineckých železárnách. „Je to trochu z ruky a navíc bych asi nebyl sám, kdo by tam hledal práci,“ myslí si.

Co ho mrzí, je, že zatímco dva ocelářští magnáti hrají hru na to, kdo to déle vydrží, mezi zaměstnanci vládne nejistota z budoucnosti. „My jako zaměstnanci cítíme bezmoc,“ dodává Ivo Kovařík.