Podnikání vítězné živnostnice Michaely Hlubkové začalo po absolvování Fakulty veterinárního lékařství v roce 2013. K původní veterinární činnosti se přidala farma mléčných ovcí a koz, která je nyní největším producentem kozího mléka v České republice. Na farmu dále navázala vlastní mlékárna, kde vyrábí výrobky z ovčího a kozího mléka.

„Po třech letech provozu mlékárny máme naše výrobky téměř ve všech obchodních řetězcích v České republice a jsme v této komoditě také jedničkou na trhu,“ říká Michaela Hlubková. Podařilo se zvládnout výrobu mléka prémiové kvality a toto mléko přetvořit ve vynikající výrobky, které svou chutí boří tradiční mýty o nepříjemném aromatu kozích výrobků. Zároveň úspěšně prorazila na mezinárodním poli v rámci exportu sušeného kozího kolostra, kde se řadí mezi největší producenty celosvětově. Druhou nosnou činností je veterinární medicína. Společně s manželem provozuje Kliniku pro koně v Petřvaldě u Nového Jičína.

„Chci pogratulovat vítězce. Rozhodování poroty bylo těžké, každý z finalistů mě oslovil něčím jiným. Společně jsme v porotě dospěli k tomu, že nejzajímavější příběh komplexně je právě paní Hlubkové,“ okomentoval vítěze Martin Petrek z MONETA Money Bank.

Stříbro bere Petr Kupka zabývající se výrobou zakázkového sedacího čalouněného nábytku. Na třetí příčku se dostal Ladislav Hezký se svou výrobou štramberských uší klasickým váleným způsobem.

„V naší stálé nabídce naleznete jedinečný betonový nábytek do domácnosti i na zahradu, elegantní vybavení do koupelen, kuchyňské pracovní desky, i ty nejmenší interiérové doplňky,“ říká CEO vítězné společnosti CRÉER Marek Bilko. Firma je v dnešním unifikovaném světě masové výroby manifestem různorodosti, individuality a důkazem, že věci, kterými se obklopujeme můžou mít svůj vlastní, nezaměnitelný příběh. Je odrazem touhy po originalitě a užitné kvalitě. Každým úspěchem je uvedení na trh produktu, který využívá vlastnosti betonu tak jako žádný jiný, je přínosem pro svou kategorii, a tím je zcela jedinečný. Patří mezi ně betonový gramofon, betonové reproduktory nebo betonové LED panely. Životnost se počítá minimálně na desítky, ne-li stovky let. Mezi zákazníky patří hlavně architekti, koupelnová studia a designeři.

„Gratuluji vítězi za společnost IBM. Pro naši společnost je inovace jednou z klíčových oblastí, a jsem tedy upřímně rád, že zvítězila firma, která je velmi inovativní a zároveň inovativním způsobem pracuje s velmi tradičním materiálem,“ zhodnotil volbu Jiří Skoumal z IBM Česká republika.

Druhé místo mezi firmami obsadila společnost elieva provozující Divadlo Mír. Bronzový stupínek patří společnosti Rybízák, výrobci ovocných vín.

V doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonal nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál, zvítězil a toto ocenění v Ostravě získal Ladislav Hezký, který vyrábí Štramberské uši klasickým váleným způsobem.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma roku 2021 a MONETA Živnostník roku 2021 se uskuteční 7. prosince na pražském Žofíně.

„V uplynulých měsících jsme museli všichni čelit nepoznaným výzvám, a to jak v osobním, tak profesním životě. Už dnes je více než zřejmé, že dopady po koronakrizi budou znatelné. Proto je důležité, aby malé a střední podnikání mělo silné základy a podnikatelé se byli schopni přizpůsobit nové situaci. Z toho důvodu je podpora tohoto segmentu nezbytná. Jsme proto rádi, že můžeme přispět ke zviditelnění podnikatelů i živnostníků ze všech koutů republiky, kteří se snaží neusnout na vavřínech a dělají maximum pro své podnikání i své okolí. I my se nejen v této době snažíme podnikatelskému prostředí pomáhat a na našich malých i velkých projektech maximálně využívat spolupráce s místními dodavateli,“ říká Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti EUROVIA CS, hlavního partnera podnikatelských soutěží.

IBM Firma roku 2021 Moravskoslezského kraje:

1. CRÉER s.r.o. – výroba nábytku a doplňků z vysokohodnotného betonu (Vendryně)

2. elieva s.r.o. – provozování Divadla Mír (Ostrava)

3. Rybízák s.r.o. – výroba a prodej ovocných vín (Frýdek-Místek)

MONETA Živnostník roku 2021 Moravskoslezského kraje:

1. Michaela Hlubková – zemědělství a potravinářství, veterinární činnost (Petřvald)

2. Petr Kupka – výroba zakázkového sedacího čalouněného nábytku (Ostrava)

3. Ladislav Hezký – výroba štramberských uší klasickým váleným způsobem (Kopřivnice)

MONETA Živnostník roku Srdcař 2021 Moravskoslezského kraje:

Ladislav Hezký – výroba štramberských uší klasickým váleným způsobem (Kopřivnice)