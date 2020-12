„Dneska se řeší hlavně servis, vydáváme opravy, které tady měsíc a půl visely a nemohly se vyzvedávat. Další věci od lidí přijímáme,“ popisuje vedoucí hodinářství v Ostravě-Porubě Jiří. Zpoza pultu zaznamenává, že se některým nechce v zimním počasí čekat a frontu opouštějí. Aby se vrátili později, anebo taky vůbec… V hodinářství jdou každopádně na odbyt i dárky – šperky, hodiny.

„Zájem lidí nás hezky nabil, zase se nám chce pracovat!“ nechává se slyšet Zuzana šéfující knihkupectví u kruhového objezdu (alias rondlu, jak v Porubě všichni říkají). První zákazníci přicházejí před osmou ráno, hlavně dříve narození. Prodavačky se snaží fungovat za pokladnou svižně právě proto, aby venku nikdo nemrzl. Což se jim podle slov vedoucí daří.

„Našli si k nám cestu, nezapomněli na nás,“ poznamenává Zuzana k zájmu čtenářů. Prý nepřicházejí nervózní a spíše bývají příjemně naladěni. S přehledem nejvíce berou dětskou literaturu, detektivky, thrillery. Kupují se dárky, například válečné či historické knížky pro muže, psychologické romány pro náročnější. Čtvrtek zde znamená i slevu, knihy jsou bez DPH.

Vysmáté vlasaté ženy se těšily na kadeřníka

Rušno bylo také v Opavě. Vstupujeme do útrob Bredy s úmyslem projít ji odshora až dolů. A prakticky ihned se musíme vyhýbat dalšímu zástupu několika čekajících, opět kvůli ostříhání. „Chodím jinam, jenže moje kadeřnice má až do Vánoc plno. Takže jsem musela jít někam bez objednávek, protože už se to opravdu nedá,“ konstatuje se smíchem jedna z vlasatých zákaznic.

„Fronta mi nevadí, dalo se to čekat, ani jsem nepředpokládala, že bych byla hned na řadě. Zatím tu stojím asi dvacet minut ale jde to celkem rychle,“ dodává. Další hloučky stojí třeba před tamní prodejnou Pepco anebo Tchibo. A trpěliví museli být i lidé, mířící do tamního knihkupectví. I před ním se totiž vytvořil „lidský had“.