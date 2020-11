Největší český pronajímatel tak chce poděkovat zdravotníkům za jejich boj s koronavirem a zároveň podpořit nájemce svých komerčních prostor, u kterých výrobky nakupuje.

V Havířově a Karviné se prvních dodávek hotových jídel, zákusků a nápojů dočkají lékaři a sestry už v pondělí. Stejně tak bude firma pokračovat v dovážce do ostravské fakultní nemocnice, se kterou začala už v druhé polovině října.

Zdravotníci v Havířově a Karviné se občerstvení dočkají třikrát týdně, podobně jako jejich kolegové v Ostravě. Zapojeny jsou cukrárny, kavárny, restaurace i mléčné bary. Na rozvážce se podílejí dobrovolníci, ale i samotní zaměstnanci společnosti Heimstaden.

„Je to velmi sympatický projekt a našim zdravotníkům udělal radost. Díky za toto gesto sounáležitosti, je to teď pro nás pro všechny i velká psychická podpora,“vzkazuje ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.

Hejtman Ivo Vondrák oceňuje, když se soukromé firmy snaží v této krizové situaci pomoci. „Lékaři a sestřičky v krajských nemocnicích jsou pod velkým tlakem. Tato milá pozornost jim na chvilku zpříjemní služby v těžkých a fyzicky náročných podmínkách,“ říká hejtman Ivo Vondrák.

Generální ředitel Heimstaden Jan Rafaj chce tuto podporu udržet minimálně do 20. listopadu, kdy by měl končit nouzový stav. „Nechceme stát s rukama v kapsách. Je to způsob, jak podpořit naše podnikatele v našich prostorách a zároveň potěšit ty, co padají únavou. A protože vidíme, že má tato podpora reálný smysl, rozhodli jsme se rozšířit zavážku ještě do krajských nemocnic v Havířově a Karviné,“ říká Jan Rafaj.

Společnost Heimstaden se v rámci druhé vlny koronaviru zapojila hned do několika důležitých projektů a jejich dvacet telefonních operátorů nyní pomáhá hygienikům v Moravskoslezském kraji s takzvaným trasováním. Firma nabídla i desítky bytů dobrovolníkům pro práci ve zdravotnictví a sociálních službách a také rozšířila svůj projekt Haló, nejste sami!, který pomáhá samostatně žijícím seniorům. Zároveň formou voucherů a pomoci s vyřizováním dotací z programu COVID Nájemné pomáhá i svým dalším komerčním nájemcům.