Ty řeší spolu s dalšími obcemi na Jesenicku velký problém, a to během dvou let odchod čtvrtiny učitelů do důchodu. Takový scénář může nastat v Supíkovicích na Jesenicku. Stárnutí a odchod do penze je problém, jakému pohraničí čelí už roky v případě lékařů. Problému se samosprávy snaží čelit obdobným způsobem i v případě učitelů. Nabízí jim například možnost bydlení.

Supíkovická základní škola má dvanáct učitelů. Během letošního a příštího roku se důchodového věku dožijí tři. Neznamená to automaticky, že se profesi pedagoga obratem pověsí na hřebík, situaci však bude muset obec řešit.

„Začíná nám stárnout pedagogický sbor. Mladší čtyřiceti let jsou u nás snad dva učitelé. Věkový průměr sborovny je okolo padesáti let. Na okrese máme šestnáct škol, z toho možná osm má tento problém. Je to zásadní problém, o kterém by se mělo začít mluvit a měla by vzniknout centrální pomoc,“ řekl starosta Supíkovic Roman Bican.

„Stát si myslí, že když v tichosti učitelům přidá, bude vše v pořádku. Nynější učitelé si konečně přišli na peníze, které si zaslouží. Ale aby byla škola atraktivní, musí v ní být zavedeny nové vyučovací trendy. Můžeme říkat, že učitel je motivovaný a není vyhořelý, ale pokud má pět let do důchodu, těžko se bude učit nové techniky výuky, využívat nové pomůcky,“ zauvažoval starosta Bican.

Vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Jeseník Iva Peitlová plošnou nouzi o pedagogy neregistruje.

„V červnu jsme měli setkání ředitelů ohledně zvýšení kvality vzdělávání, pan starosta Supíkovic to zmiňoval. Reagovali ředitelé škol z Jeseníku nebo České Vsi, že se jim hlásí řada absolventů vysokých škol a oni tento problém nemají,“ popsala Iva Peitlová.

Málo učitelů pro mateřské školy

Problém však pozoruje při obsazování učitelských míst v mateřských školách.

„Velmi těžko se shání absolventky, těch je velmi málo,“ poznamenala.

Jeseník a okolní obce mají oproti vzdálenějším sídlům výhodu přirozeného centra regionu. Zda se uchazeči na volné pracovní místo přihlásí, však záleží na více faktorech.

„Menší obce jsou oproti větším městům znevýhodněné. Jedná se ale i o to, jaké obec nabízí benefity, například byty. Pokud zřizovatel takové benefity nabízí, je to velká výhoda. Když v minulém školním roce do jesenické základní školy přicházeli učitelé, někteří byty získali. Plánujeme, že by taková nabídka pro pedagogy měla vždycky být,“ uvedla Iva Peitlová.

Tímto způsobem chtějí nové učitele na svou školu nalákat i Supíkovice.

Služební byt pro ředitele

„Momentálně máme zkolaudovaný startovací byt na obecním úřadě. Byl primárně určený jako služební pro ředitele. Řešíme také lokalitu pro výstavbu, kde by měly vzniknout parcely, které by měly být také nabídnuty novým učitelům. My je učiteli nemůžeme darovat, ale bude existovat nějaká forma, aby to pro ně bylo atraktivní,“ řekl starosta Bican.

Starosta Jeseníku a někdejší ředitelka základní školy Zdeňka Blišťanová zmínila možnost sdíleného učitele.

„Byl by to učitel, který bude mít jednu hodinu pro několik škol online, kdy by byl ve třídách asistent. Poté by do škol zajel a byl s žáky v kontaktu, protože všichni víme, že online výuka v současné podobě nestačí,“ přiblížila Zdeňka Blišťanová.

Díky čápům znají Supíkovice i v daleké Asii

Pákistán, Saudská Arábie, Uzbekistán, Venezuela nebo Thajsko. V těchto i desítkách dalších zemí mají lidé ponětí o Supíkovicích. Dost možná netuší, že tato vesnice leží v českém Slezsku poblíž jesenických hor, znají ale místní čápy. Online přenos z čapího hnízda sledují lidé na celém světě.

Čapí hnízdo v Supíkovicích na starém topolu postavil Vladislav Jankes na podzim roku 2003. Už následující rok se v něm uhnízdil pár čápů bílých, který vyvedl dvě mláďata. V roce 2011 patronát nad hnízdem převzala obecně prospěšná společnost Krasohled a již desátým rokem přenáší dění v hnízdě online kamera.

„Dva nebo tři roky po sobě jsme tu měli čápů více, momentálně jsou jenom tři. Daří se jim tu velice dobře, protože se o ně velmi dobře staráme,“ usmál se Vladislav Jankes, který je předsedou správní rady společnosti Krasohled.

Původně hnízdo stálo na kmeni topolu. Ten však nahradil vysoký dřevěný sloup.

„Topoly byly úplně ztrouchnivělé, jeden dokonce ve větru spadl na cestu, takže nám nezbylo, než to vyřešit takto. Hnízdo jsme s pomocí plošiny sundali. Částečně se nám rozpadlo, ale na novou podsadu jsme byli schopni část tohoto hnízda dát. V řadě případů se stalo, že když bylo někde úspěšné hnízdo a z nějakého důvodu změnili podsadu, čápi tam už znovu nesedli nebo to trvalo roky. Měli jsme z toho strach, ale naši čápi své hnízdo přijali s povděkem,“ řekl Vladislav Jankes.Členové sdružení se snažili postavit další hnízda, ta však zůstala neobsazená.

Ostře sledované čapí hnízdo v Supíkovicích na Jesenicku. Online přenos z hnízdaZdroj: Krasohled o.p.s.

„Na Balkáně mají ve vesnici podél cesty třeba dvacet hnízd. Náš pár je však neskutečně konzervativní. Žádnému dalšímu nedovolí zahnízdit,“ poznamenal předseda sdružení.

Ve volné přírodě se čápi dožívají osmi až desíti let. Jestli se v Supíkovicích nachází původní pár, není nikdo schopen říct.

„Čápi mají identické znaky. Na dálku dokonce není možné říct, jestli na hnízdě sedí matka nebo otec. Traduje se, že samice sedí a otec zajišťuje potravu, ale jestli to tak mají opravdu patriarchálně založeno, to nevím,“ řekl Vladislav Jankes.