OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těžba ale postupně končí, protože se nevyplácí. OKD těží už jen v Dole ČSM na Karvinsku, kde se má uhlí dobývat minimálně do konce příštího roku. Pracuje tam přes 3500 lidí.

Firma OKD po roce 2016 prošla reorganizací. Doly a provozní majetek byly vloženy do nové společnosti, jejímž majitelem se prostřednictvím své firmy Prisko stal v roce 2018 stát. Později se přejmenovala na OKD, zatímco v původní OKD zůstaly jen pohledávky za bývalými majiteli a její název se změnil na Správa pohledávek OKD.

Soudkyně řekla, že skupina NWR v roce 2014 restrukturalizovala své dluhy. Výsledkem bylo, že namísto dluhopisů z roku 2010 ve výši 500 milionů eur byly vydány nové dluhopisy v hodnotě 300 milionů eur, za něž ručila firma OKD. "Jejich hodnota tedy byla o 200 milionů nižší než u dluhopisů v roce 2010. To samozřejmě vedlo ke snížení dluhu," řekla soudkyně.

Citibank zastupuje držitele dluhopisů, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR), jež v té době byla majitelem OKD. Společnost OKD, která v roce 2016 skončila v úpadku, za tyto závazky ručila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.