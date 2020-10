„Likviduje to drobné podnikatele. V mnoha případech jsou nahraní. Někdo to přečká, ale ne každý. Já teď nic neprodám a prodej aut mě živí. Vše se totálně zastaví. Je to smutné,“ mínil Ondřej Srnský, majitel autobazaru v Radňovicích na Žďársku.

Stejně jako v první polovině roku musí kromě obchodů na čas skončit také služby. Zavře se například i kadeřnictví Martiny Brožové v Pelhřimově. Majitelku ale dnešní vyjádření vlády příliš nepřekvapilo. „Tak nějak jsem čekala, že to přijde. Od rána mi v kadeřnictví zvoní telefony, volají mi zděšení zákazníci a ptají se co a jak a kdy hlavně budeme moci zase otevřít,“ komentovala kadeřnice Brožová.

Své krámky musí zamknout také knihkupci. Své o tom ví i Jiří Dvořák, který provozuje knihkupectví U Vrány v Pelhřimově. „Musíme doufat, že omezení provozu nebude na dlouho. Zasáhlo nás to zrovna když začíná sezóna, což je pro nás komplikace. Pokud by to protáhlo do půlky listopadu, už by to bylo o život a mělo by to velké dopady,“ řekl knihkupec Dvořák.

Anketa: Jaký máte názor na uzavření obchodů?

Uzavření se týká také obchodů s oblečením. "Celý rok 2020 je pro mě dosti komplikovaný od samého začátku. V únoru jsem přestěhovala krámek do nových prostor na Karlově náměstí a po měsíci jsem ho kvůli první vlně koronaviru musela zavřít. Pak se vše vrátilo do normálu, ale druhá vlna spolu s revitalizací Karlova náměstí je dost náročná. Jak ekonomicky, tak psychicky. Ale aspoň mě to donutilo zřídit eshop. Je to boj, ale já to jen tak nevzdám," sdělila Lucie Novotná, která v Třebíči provozuje obchod s českou módou Mollete.

Lidé skončí bez práce

S nařízenou uzavírkou obchodů se odmítá smířit Veronika Smíšková, která provozuje kuchyňské a ložnicové studio v Náměšti nad Oslavou. „Vláda s námi zachází jako s majetkem. To nás příště budou chtít zavřít do klecí? Co je to za nápad, zavřít firmy a krámy? Vše zkrachuje a ekonomika bude v háji. Lidé skončí bez práce a bez peněz. A to máme za chvíli na krku Vánoce! Covid je dobrý tah akorát pro vládu a ty, kteří na něm vydělávají,“ rozohnila se Smíšková.

Naopak pozitivně se k „nucené dovolené“ postavil majitel cykloservisu v Hrotovicích Pavel Jarý. „Nové nařízení mi nevadí, já si aspoň odpočinu a udělám doma spoustu práce. Nejsem si jistý, jaká kompenzační opatření vláda nabízí, ale pokud to bude v podobném měřítku jako na jaře, tak s tím souhlasím,“ řekl Jarý.

Ztichne také velké část rušného nákupního centra City Park v Jihlavě. „V omezeném provozu mohou fungovat prostory s občerstvením, takže budeme informovat pronajímatele. De facto je to pak na nich, zda budou mít otevřeno, nebo ne. Musíme vše rychle zjistit. Zákazníky budeme informovat na našich webových stránkách,“ sdělila manažerka City Parku Eva Blažková.

Emoce zákazníků

Zavřené obchody budí emoce i mezi zákazníky. „Kadeřnictví, kde si zákazníky objednává po jednom a jsou tam sami, tak to je úchylnost. Na tomhle opatření zase budou bité vesnice,“ zlobil se důchodce Josef Dvořák z Častohostic na Třebíčsku.

Najdou se i tací, kteří opatření chápou. „Situace se zhoršuje, takže je to pochopitelné. Každý se může chvíli obejít bez nakupování, dnes se dá spousta věcí pořídit přes eshop. Na druhou stranu, tímto nařízením zase nejvíc utrpí malé lokální obchody, které nemohou konkurovat supermarketům a internetový obchod neprovozují,“ mínila učitelka Pavlína Sovková z Jaroměřic nad Rokytnou.

Jiní za dalšími vládními opatřeními spatřují snahy testovat společnost. „Podle mě je to poslední pokus, co lidé ještě vydrží. Proč taky nerozhádat národ mezi sebou? Přece když soupeří ti, co se bojí, s těmi, co chtějí mít zdravý rozum, vyhrává třetí. Což je asi vláda. Omezení pohybu mi nijak zásadně nevadí, ale vadí mi, že nás to izoluje od širší rodiny,“ dodala Vendula Jeřábková z Myslibořic.