Například ve restauraci Fryštátská chalupa v centru města vydají denně okolo stovky poledních menu. „Nějaký dramatický úbytek hostů jsme nezaznamenali. Polední menu stojí do 150 korun a myslím, že i pro nás je tam cena přijatelná, rentabilní,“ prozradila spolumajitelka podniku Barbara Filipek.

Fryštátská chalupa je hodně zaměřená na klasická česká jídla včetně řízků, které v poledním menu mívají ve variantě vepřový i kuřecí.

Zavedený podnik: Nestěžujeme si!

Na „meníčka“ se v centru bývalého okresního města už roky chodí také do restaurace Vanilla. Pokud máte rádi řízek, ten tam dostanete v kuřecí variantě za 140 korun. A přestože si mnohé podniky po období covidu a několika vlnách zdražování stěžují, spolumajitelka restaurace Michaela Smyčková to má naopak. „Zájem o meníčka u nás je obrovský. Denně jich vydáme okolo stovky. V létě, když máme předzahrádku, i sto padesát,“ říká.

Cenu obědového menu drží podnik přijatelnou - 140 až 150 korun. „Když připravujeme lososa nebo telecí maso, menu vyjde jen o malinko dráž, asi o deset korun,“ dodává Smyčková.

Baron: Není to ono

Další tradiční podnik v centru Fryštátu se poslední dobou trochu trápí. Přestože restaurace Baron vždy bývala místem, kam se chodilo na dobré polední menu, momentálně o „obědové“ zákazníky bojuje. „Je to bída. Denně uděláme pět deset meníček. To je nic. Živí nás akce – oslavy, narozeniny, promoce, předvánoční setkání i pohřby,“ říká spolumajitelka podniku Leona Parwová.

Že zákazníci najedou zapomněli cestu „k Baronovi“, přičítá Parwová tomu, že v lednu bylo pár dní zavřeno. „Po městě se rozkřiklo, že je tady zavřeno, ale fungujeme normálně. Bohužel první měsíce roku bývají vždycky špatné. Věřím, že až bude zahrádka, teplo, tak lidí zase budou chodit, nejen na polední menu,“ dodává s optimismem.

Na náměstí otvírá další podnik - Bokovka

O zákazníky ale nemá nouzi ani tradiční karvinská restaurace Dinos. Leží sice trochu stranou centra, nicméně zákazníkům to nevadí a cestu do tohoto podniku si pamatují. A to přesto, že Dinos má o něco dražší polední menu, než je karvinský průměr. Nejlevnější menu zde stojí 159 korun. A přesně tolik tam zaplatíte za tradiční českou svíčkovou na smetaně, která běžně stojí o dost více.

„Od začátku roku cítíme, že nám něco málo zákazníků ubylo. Ale nevíme, zda je to cenou menu, nebo skutečně přichází krize, o které se všude mluví,“ říká spolumajitelka podniku Marcela Mikulková. V těchto dnech otvírá svůj druhý podnik - bistro Bokovka, které najdete v opraveném historickém domě přímo na Masarykově náměstí.

Průměrná cena menu v kraji je vyšší

Polední menu nabízí i další podniky ve městě, například restaurace Ovečka. Tam si oběd dáte už za 149 korun, ale mají i dražší menu. Milovníky řízků jistě uspokojí Beskydská řízkárna, kde mají polední menu od 105 korun. V „sesterské“ hospůdce Výměník dostanete polední menu za 135 korun.

V porovnání se zbytkem republiky jsou ceny obědových menu v Karviné podprůměrné. Nelze je samozřejmě srovnávat s Prahou, kde lidé zaplatí za oběd v průměru 204 korun, ale také v Moravskoslezském kraji, kde je průměrná cena menu podle údajů společnosti Gastro Pass Card společnosti Sodexo Benefity 174 korun. Cenu obědů podle jejích údajů rostou už druhý měsíc v řadě, byť jen o haléře. V lednu dosáhla průměrná cena oběda 181 Kč, v prosinci loňského roku byla 180,40 Kč a v listopadu 2022 pak 179,30 Kč.