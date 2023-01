VIDEO: Víkendový návrat zimy. Krnov zasypal sníh, rekord drží Město Albrechtice

„Zatím tyto sýry prodávám jen lokálně, jak se říká po sousedsku. Jezdím s nimi na trhy a jarmarky v Česku i v Polsku. Sýry při dozrávání prochází evolucí, a každému chutná trochu jiné stadium. Proto nabízím mladý Praděd a mladý Cvilín, ale také jejich vyzrálou verzi,“ představila Bogusława Szpak své produkty, které jsou gastronomickou specialitou českopolského pohraničí. Krnované rádi spojí výlet do Radynie s nákupem sýrů na farmě Zielone Wzgórze.

Rekordní návštěvnost Cvilína

Na nezájem návštěvníků si nemůže stěžovat ani skutečný Cvilín nebo Praděd. Rektor poutního kostela na Cvilíně v roce 2022 měl plné ruce práce. Prohlídku cvilínského kostela Panny marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže loni absolvovalo téměř 37 500 zájemců. Kostel na Cvilíně stal nejnavštěvovanější sakrální stavbou Moravskoslezkého kraje v rámci šestého ročníku projektu Otevřeného chrámy.

Celkem tento projekt zahrnoval 35 kostelů a dvě věže. Poutní kostel na Cvilíně v počtu návštěvníků předstihl i tak významné památky jako radhošťskou kapli sv. Cyrila a Metoděje (29 415), kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku (27 500), katedrálu Božského Spasitele v Ostravě (26 500) nebo takzvaný šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v zaniklém městě Karviná-Doly, do kterého loni zavítalo přes 11 000 osob.

Slezský Svatý kopeček

„Ke kostelu Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné, nazývanému též Slezský Svatý kopeček, vystoupalo vloni zhruba o 15 300 osob více než v roce předchozím, což mohlo souviset se znovuotevřením rozhledny na Cvilíně. I díky tomu šestý ročník Otevřených chrámů zaznamenal rekordní počet 240 tisíc návštěvníků,“ hodnotí projekt koordinátorka církevní turistiky Andrea Węglarzyová z Biskupství ostravsko-opavského.

Biskupství na projektu spolupracuje s Moravskoslezským krajem a řadou místních spolků a komunit. Díky tomu kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu stejně jako cvilínský kostel v Krnově budou letos otevřené celoročně.

Otevřeno bude celoročně

„Do konce dubna si zájemci kostel mohou kostel na Cvilíně prohlédnout vždy v sobotu od 10 do 16 hodin a v neděli od 13 do 16 hodin. Do 29. ledna je pak součástí prohlídky také betlém, na který si jen během Vánoc přišlo podívat kolem 3 000 lidí,“ potvrzuje zájem rektor poutního kostela Cvilín Sebastian Gruca.

Souvislost mezi zvýšeným zájmem o návštěvu cvilínského kostela a znovuotevřením rozhledny potvrzuje rovněž pracovnice Turistického informačního centra TIC Krnov Markéta Mintálová.

„Od jejího otevření po rekonstrukci se od 20. srpna do 31. října 2021 z vyhlídkové terasy podívalo na Krnov a jeho okolí celkem 12 105 osob. Vloni to za celou sezonu bylo 22 877 návštěvníků,“ vypočítává Markéta Mintálová.