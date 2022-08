České dráhy musejí vrátit do provozu na lince S6 z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí opět starší soupravy. O jednu z pěti souprav typu push-pull přišel na zatím neurčitou dobu dopravce při středeční nehodě na železničním přejezdu ve Frýdku-Místku, kdy zde narazil do vlaku nákladní automobil.