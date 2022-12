Vánoční trhy v Ostravě v plném proudu! Lidem se zdají lepší. Kolik co stojí

„Někteří lidé si myslí, že když přijdou později, budou mít čerstvější stromek, to je ale mylná představa. Jde jen o to, zda ho mají kde nechat, než jej nazdobí – na zahradě či na balkoně. Stromky se totiž přivážejí ze severní Evropy a řežou se tam všechny už v říjnu, nejpozději v polovině listopadu, proto jsou pořád stejně staré, ať už si je u nás lidé koupí na konci listopadu nebo pár dnů před Vánocemi,“ vysvětluje prodejce.

Konkurenční boj

Největší nápor očekává příští víkend. Ubezpečuje také, že oproti loňsku stromečky nezdražily, ba naopak. „Jsou ještě o sto korun levnější než loni, protože konkurence je čím dál větší, dnes už je prodává každý obchoďák,“ říká prodejce. Z naprosté většiny má v nabídce jedle kavkazské, které stojí v nejžádanějších velikostech 699 korun (1,5 až 1,8 metru vysoké) a 899 korun (1,8 až 2,2 metru vysoké).

SOUTĚŽ DENÍKU: Vyhrajte poukaz na 500,- Kč na vánoční stromečky

Jen okrajovým zbožím s tomu odpovídajícími počty jsou borovice a smrky. „Tím, že celkový zájem o ně je malý, je i těžké je sehnat, proto k nám pro borovičky jezdívají lidé až z Třince nebo Frýdku,“ vykládá muž, jenž si nepřál být jmenován.

Z 2,5 tisíce na čtrnáct set!

V Ostravě se stromečky prodávají třeba také u prodejny Tesco Extra v Hrabové, u Bauhausu v Mariánských Horách či u OC Futurum. Tam jich mají za plotech naskladněných na tři sta. „Dnes jsem jich prodal asi dvacet, a to je silný den, přes týden je to slabota,“ hodnotí zájem brigádník. Rovněž podle něj berou lidé téměř výhradně jedle. Také tam jsou levnější. „Třeba kavkazská jedle vysoká konkrétně přes 2,2 metru letos stojí 1399 korun, loni přitom byla za 2500 korun. Proč? Nekupovala se, to je tak strom na náměstí,“ směje se prodejce. Na většině míst se v Ostravě prodávají stromky takřka celý den, a to od osmi rána do osmi večera.

K TÉMATU

Kolik letos obvykle stojí vánoční stromky v Ostravě

Jedle kavkazská

do 1,5m – 499 korun

1,5 až 1,8m – 699 korun

1,8 až 2,2m – 899 korun

nad 2,2m – 1399 korun

Borovice černá – 690 korun

Smrk stříbrný – 499 korun

Smrk v květináči – 599 korun